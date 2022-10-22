بالفيديو.. سؤال الراحل وردي: لماذا لا تحتفل الأحزاب السياسية السودانية بذكري أكتوبر؟!





• غابت شمس الذكري السنوية لثورة أكتوبر 1964 ولايزال سؤال الراحل وردي قائماً : لماذا لا تحتفل الأحزاب السياسية السودانية من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار بذكري أكتوبر؟!



• الإجابة التي ظلت تتردد عبر صدي السنين لأن أكتوبر لم تحقق ما كان مطلوباً منها كثورة .. أن تفتح الطريق أمام الشعب السوداني ليقول كلمته ..

• سيطر الشيوعيون يومها علي حكومة جبهة الهيئات .. وكانوا يخططون بذات عقلية شتات الحرية والتغيير اليوم أن تكون هنالك فترة إنتقالية طويلة الأمد يتم من خلالها التمكين للحزب الشيوعي بعد أكتوبر وهو ما رفضته القوي الوطنية التي أطاحت حكومات الراحل سر الختم الخليفة وفتحت نافذة لتجربة ديمقراطية وأدها الشيوعيون مرة أخري !!

• مات وردي .. وبقيت أناشيده وأغنياته الجميلة واحة تجمع السودانيين من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار !!

• مات وردي .. وبقي سؤاله قائماً ..

عبد الماجد عبد الحميد

