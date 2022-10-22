



• تتحدث مجالس السياسة في الخرطوم عن لقاء عاصف جمع الفريق البرهان بقيادات من التيار الوطني وعدد من رموز الطرق الصوفية والإدارات الأهلية ورجال مال وأعمال .. اللقاء جري خواتيم الأسبوع الماضي بطلب من الوفد الذي تم اختياره بعناية ..

• فوجئ البرهان بلغة واضحة ومباشرة من ضيوفه والذين طلبوا منه أن يكون واضحاً وصريحاً في مواقفه وأن يحدد مسار خطوطه السياسية والعسكرية في المرحلة المقبلة .

• تحدثت ثلاث شخصيات بإسم الوفد .. ملخص الحديث أن يحدد البرهان مايريده حقاً من القوي الوطنية والإسلامية والتي لن تقف متفرجة علي تحالف جديد للبرهان مع أقليات سياسية درجت علي الإساءة للقوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخري فضلاً عن تبنيها لبرنامج تدعمه قوي دولية وإقليمية أعلنت في أكثر من مناسبة عن خططها الواضحة لتفكيك السودان ..

• ضيوف البرهان قالوا له إنهم لن يقفوا متفرجين علي تحالفه الجديد مع بعض أحزاب قوي الحرية والتغيير وإنهم فقدوا الثقة في تعاملهم مع رئيس مجلس السيادة.

• البرهان قال لضيوفه إنهم سيسمعون خيراً خلال الأيام القادمة ..المتحدث الرسمي بإسم الوفد قال للبرهان : أنت أيضاً ستري خيراً في الأيام القادمة لأن الجماهير التي ساندت الجيش طوال سنوات قحت العجاف لن تقف متفرجة علي مهزلة جديدة برعاية الفريق البرهان ..

عبد الماجد عبد الحميد

