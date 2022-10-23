



• ماحدث ويحدث اليوم في مدينة الدمازين تجاوز حد الكارثة .. والفجيعة ..

• جهات منظمة اقتحمت عنوة وإقتداراً مقر القيادة العامة للجيش بالمدينة ..كسرت المخازن وحصلت علي أسلحة وذخائر ومضادات طيران !!

• كيف حدث هذا ؟!

• قبلها بساعات دخلت حشود غفيرة مقر الأمانة لحاكم إقليم النيل الأزرق .. أضرم المقتحمون النار في مقر حكومة الإقليم ..عنوةً ..وإقتداراً ..

• حدث كل هذا ودماء ورائحة حرق جثث أكثر من 300 من الأبرياء لاتزال حاضرة في رماد الحريق ..

• يحدث كل هذا في ولاية النيل الأزرق والقادة الآتية مناصبهم لايزالون باقين في مواقعهم دون أن يطرف لهم جفن. .

_ المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات العامة .

_ مديرعام الشرطة السودانية .

_كل قادة الأجهزة المعنية بالأمر..جيش .. أمن ..شرطة ..ودعم سريع ..

• لماذا يبقي هؤلاء القادة في مناصبهم ورائحة الموت تطرق أبواب الخرطوم ..

• أسأل لماذا يبقون في مناصبهم ومايحدث في ولاية النيل الأزرق قصور أمني وعسكري وإستخباراتي بالدرجة الأولي .

• استقيلوا أيها القادة احتراماً لتاريخكم وشرفكم المهني ..

• لاتنتظروا قراراً من البرهان بإقالتكم .. البرهان تحركه وتحرضه مظاهرات وقيادات شتات قوي الحرية والتغيير ليقوم بفصل وتشريد الكفاءات العسكرية والأمنية جبراً لخاطر حلفائه في قوي الردة واليسار ..

• بالله عليكم هل تنتظرون أن يقيلكم البرهان لأن الدمازين تحترق؟!

• استقيلوا يرحمكم الله ..

عبد الماجد عبد الحميد

