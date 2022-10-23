• لماذا يبقي هؤلاء القادة في مناصبهم ورائحة الموت تطرق أبواب الخرطوم ؟
• ماحدث ويحدث اليوم في مدينة الدمازين تجاوز حد الكارثة .. والفجيعة ..
• جهات منظمة اقتحمت عنوة وإقتداراً مقر القيادة العامة للجيش بالمدينة ..كسرت المخازن وحصلت علي أسلحة وذخائر ومضادات طيران !!
• كيف حدث هذا ؟!
• قبلها بساعات دخلت حشود غفيرة مقر الأمانة لحاكم إقليم النيل الأزرق .. أضرم المقتحمون النار في مقر حكومة الإقليم ..عنوةً ..وإقتداراً ..
• حدث كل هذا ودماء ورائحة حرق جثث أكثر من 300 من الأبرياء لاتزال حاضرة في رماد الحريق ..
• يحدث كل هذا في ولاية النيل الأزرق والقادة الآتية مناصبهم لايزالون باقين في مواقعهم دون أن يطرف لهم جفن. .
_ المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات العامة .
_ مديرعام الشرطة السودانية .
_كل قادة الأجهزة المعنية بالأمر..جيش .. أمن ..شرطة ..ودعم سريع ..
• لماذا يبقي هؤلاء القادة في مناصبهم ورائحة الموت تطرق أبواب الخرطوم ..
• أسأل لماذا يبقون في مناصبهم ومايحدث في ولاية النيل الأزرق قصور أمني وعسكري وإستخباراتي بالدرجة الأولي .
• استقيلوا أيها القادة احتراماً لتاريخكم وشرفكم المهني ..
• لاتنتظروا قراراً من البرهان بإقالتكم .. البرهان تحركه وتحرضه مظاهرات وقيادات شتات قوي الحرية والتغيير ليقوم بفصل وتشريد الكفاءات العسكرية والأمنية جبراً لخاطر حلفائه في قوي الردة واليسار ..
• بالله عليكم هل تنتظرون أن يقيلكم البرهان لأن الدمازين تحترق؟!
• استقيلوا يرحمكم الله ..
عبد الماجد عبد الحميد