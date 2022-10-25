عصابة دولية تدثرت خلف أحزاب وجماعات محلية لتختطف كل إرادة الشعب السوداني





• 25أكتوبر لم تكن إنقلاباً علي قوي سياسية ضعيفة لاحول لها ولاقوة ..25أكتوبر كانت أثر الفراشة الذي أزاح عن المشهد السياسي السوداني خطر عصابة دولية تدثرت خلف أحزاب وجماعات محلية لتختطف كامل وكل إرادة الشعب السوداني لصالح مشروع تفكيك الدولة السودانية ..

• 25أكتوبر كانت استجابة لتململ ضباط وجنود القوات المسلحة من تماهي قيادتهم العليا مع قوي الحرية والتغيير ومن يقف خلفهم لفرض هيمنة ديكتاتورية بإسم الحرية والسلام والعدالة ..

• عام كامل من ذلك التغيير ولايزال قائد الجيش في ذات تردده والذي كان سيقضي علي قرار المؤسسة العسكرية الاطاحة بالأوضاع السياسية ماقبل25أكتوبر ..

• بعد عام من 25أكتوبر لاتزال المخاطر محدقة ببلادنا من كل ناحية ..ولاتزال المخاطر تتمدد وتتجدد ..

• ليس أمام القوي الوطنية المخلصة في بلادنا من خيار غير التعاضد والتحالف لإنجاز مشروع وطني خالص يتيح للشعب السوداني تحديد خياراته في وجه قوي الاستلاب والاختطاف التي يريد البرهان وحميدتي إعادتها إلي واجهة الفعل السياسي عبر رعاية من ذات الدول والقوي التي تتربص ببلادنا شراً ..

عبد الماجد عبد الحميد