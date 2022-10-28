



• السبت 29 أكتوبر 2022 بداية خروج التيار الوطني والإسلامي في مسيرات لن تتوقف حتي تكف الدول والسفارات الغربية عن التدخل في الشأن السوداني ..

• السبت 29يونيو 2022 ستخرج جماهير التيار الوطني لتقول لقيادة الجيش الحالية إن رضوخها لإملاء وضغوط أقلية من أحزاب وشتات العلمانيين لن يكون جسراً لفرض وثيقة لقيطة يريد البرهان وحميدتي اتخاذها دريئة لتحالفهم البائس مع بقايا قوي الحرية والتغيير ..

• السبت 29 أكتوبر بداية مسيرات لن تتوقف حتي سقوط وثيقة الشر الجديدة ..

عبد الماجد عبد الحميد