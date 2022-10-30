اسحق احمد فضل الله يكتب: مسيرة السبت…. وما تعني

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وأسبوع أبريل الأول…. وثورة قحت/الشيوعي لأن الرغيف سعره جنيهان

الشيوعي يومها قال

:: أنا صنعت الثورة… أنا… أنا

…. لما بلغ الرغيف خمسة جنيهات الشيوعي قال

؛؛ أنا والبعث صنعنا الثورة..

… لما بلغ الرغيف خمسة عشر جنيهاً. الشيوعي قال

:: أنا والبعث والأمة. صنعنا الثورة

… لما بلغ الرغيف ثلاثين جنيهاً قال الشيوعي

:: أنا والبعث والأمة والجمهوري صنعنا الثورة

لما بلغ الرغيف خمسين جنيهاً. الشيوعي انسحب من قحت والأسبوع الأسبق يقول

:: قحت في حكمها لثلاث سنوات كان إنجازها الوحيد هو أنها خفضت سعر الحفاضات. للنساء

……….

(2)

وأبريل 2019 الناس صفقت لقحت

وجاء التمكين. بالنهب والجوع والسجون. والعري والدعارة. والخراب…..وعلناً..

والتصفيق يخفت

والنهب يصبح هو سياسة الدولة ضد المواطنين

والتصفيق. يختفي…

و… و

ولما جاء البرهان في أكتوبر

الناس ظنت خيراً…

والبرهان يصبح/ عند الناس/ هو الفارس الذي ينزع من اللصوص ما سرقوه..

وشهر. وشهر. والناس تجد أن البرهان يجعل المسروقات. له هو. لا لأهل البيت…

وشهر وشهر. والناس تكتشف أن البرهان. ينفذ ( سراً) ما عجزت قحت عن تنفيذه علناً

وأن البرهان ما بين (عدا المؤتمر الوطني…) الأغنية المشهورة وحتى محاكمة وإبقاء قادة الوطني في السجون. و. و. البرهان يقود الناس بأسلوب الخداع…

فالرجل/ وحتى يظل يحكم… وحتى يظل يقوم بتنفيذ مخطط قحت كله. وحتى يفعل ذلك دون مواجهة/ البرهان أسلوبه يبقى هو… المخادعة..

ومن المخادعة. الرجل يقول للناس

نسلم الحكم للأحزاب…

ثم. سكوت. ولا خطوة واحدة للتسليم هذا

والرجل حين يجد أن الناس ضجرت. يقول

… مبادرات

وكان الظن عنده أنه لن تنجح مبادرة واحدة

ونجحت واحدة…

عندها البرهان يجمدها. في انتظار أن تموت من الجفاف

وفي الفترات هذه البرهان يبقى حاكماً. ينفذ ما تريده قحت (الحليف السري له… والذي كان يعلن أنه تصحيح لمسار قحت)

……..

(3)

والناس تشعر باليأس من المخادعات

والغلاء…. الغلاء…. الغلاء. يجعل الناس لا تستطيع النسيان

والبرهان حين يشعر بذلك يقول

اتفقنا على عامين فترة. انتقالية…

اتفق مع من يجرجرون لحم السودان على الشوك منذ أعوام .

والبرهان يبقى في العامين حاكماً

وبعد العامين له موقع أفضل

وفي العامين يمكن تماماً إكمال كامل لبرنامج قحت

البرنامج الذي ( سراً بعد أن تعذر تنفيذه علناً) هو

….. وبحكم طبيعة المجتمع المبهول… هو

مخدرات

وعري

ونهب..

وجريمة

وغياب كامل لكل أعمدة الخدمات

و…

عندها. وحين تطل الانتخابات تجد أن المجتمع قد تعفن. وأن السودان/ مثل كل ميت/ يتحلل

………

(4)

سراً وعلناً كل شيء يقول إن السودان. على بعد خطوة واحدة من الهاوية

وأنه يجري اغتياله بأسلوب الذئب والنعامة

فالصحراء حول النعامة تجعل تسلل الذئب إليها مستحيلاً…

وأسلوب عند الذئب يعمل

فالذئب يتخذ شكل الصخرة الجامدة

والنعامة تراه لكنها لا ترى إلا

حجراً…. وتغفل. والذئب يقترب… ثم يتخذ. شكل الحجر. والنعامة التي اعتادت على الحجر لا تشعر بخطر…

والباقي معروف

وأنت/ المواطن/ تنظر. وتجد كل شيء. متجمداً. وأنه لا جديد….

والباقي معروف…

لكن مسيرة اليوم السبت ترى الذئب…

ورفسة النعامة تقتل جملاً…

صحيفة الانتباهة