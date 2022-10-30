الفريق عبدالفتاح البرهان يكشف تعرضه لضغوط وصفها بالرهيبة والخطيرة من الجانب الأمريكي





• كشف الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة تعرضه لضغوط وصفها بالرهيبة والخطيرة من الجانب الأمريكي لإتمام صفقة التسوية مع أحزاب الحرية والتغيير ..جاء ذلك لدي لقائه أول أمس مع ممثلين لقطاعات أهلية وسياسية بالخرطوم .. وقال برهان إنه لايملك خياراً غير المضي في خط التسوية ..

• من جهة أخري عقد البرهان لقاءاً مهماً أول أمس في بيت الضيافة… ضم إلي جانبه عمر الدقير.. رئيس المؤتمر السوداني.. وبابكر فيصل.. رئيس فصيل التجمع الاتحادي.. و الواثق البرير.. أمين عام حزب الأمة.. وطه عثمان.. ممثل تجمع المهنيين.. والتحق بالاجتماع إثنان من الدبلوماسيين أحدهم ممثل دولة إقليمية واخر ممثل دولة غربية وتناول الإجتماع آخر ترتيبات التسوية المرتقبة ..

عبد الماجد عبد الحميد