المؤسف حقاً أنّ قائد الجيش الفريق البرهان يزج حالياً بالقوات المسلحة في معركة سياسية خاسرة





• البيان التوضيحي الذي أصدره مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة في الرد علي تصريحات الدكتور محمد علي الجزولي ، هذا البيان لاعلاقة له بمكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة .. هذا بيان أعدته مجموعة سياسية داخل الدائرة الضيقة للبرهان وأخرجته عبر لافتة وترويسة مكتب الناطق الرسمي للجيش ..

• لماذا ظلّ مكتب الناطق الرسمي للجيش صامتاً عن تصريحات تُسيئ للجيش وتحط من رمزية المؤسسة العسكرية وتخذّل جنودها ..تصريحات أطلقتها وتطلقها قيادات سياسية معروفة ومشهورة ..تصريحات موثّقة بالصوت والصورة لم يرد عليها مكتب الناطق الرسمي بكلمة !!

• طالب مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة بعدم الزج بالقوات المسلحة في معترك السياسة واستخدامها كوسيلة للإستقواء السياسي ..

• والمؤسف حقاً أنّ قائد الجيش الفريق البرهان يزج حالياً بالقوات المسلحة في معركة سياسية خاسرة علي المدي الطويل ..معركة ستعيد إلي المشهد السياسي ذات الوجوه والقيادات السياسية التي تُطالب علناً بتفكيك الجيش السوداني وتقديم قياداته إلي مقصلة الشنق والإعدام .. ومع هذا يسكت مكتب الناطق الرسمي للجيش ..مكتب مغلوب علي أمره ..وبياناته الصحفية !!

• الذين أصدروا بيان الرد علي محمد علي الجزولي وعلّقوه تحت لافتة مكتب الناطق الرسمي ، هم ذاتهم الذين يخططون منذ مدة لقطع أي صلة للجيش بعمقه الوطني والإسلامي ..وهؤلاء هم ذاتهم الذين أرادوا ويريدون بهذا البيان الهزيل أن يقولوا لأسيادهم في الداخل والخارج إنهم ضد أي تقارب بين البرهان ورموز العمل الوطني والإسلامي في البلاد ..

• لا تستخدموا مكتب الناطق الرسمي لوحة إعلانات للصق بيانات وتصريحات صحفية تكشف عن نوايا وألوان ومواقف سياسية خارجية مدفوعة الثمن قبل المحتوي !!

عبد الماجد عبد الحميد

