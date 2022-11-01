



• فتح الصحفي المتميز الأستاذ محمد عبدالقادر نافذة نقد مباشر وصريح ضد الفريق ميرغني إدريس واصفاً إياه بمهندس التسوية القادمة بين الفريق البرهان وحميدتي من جهة وبقايا قوي الحرية والتغيير من جهة أخري ..

• ومالم يقله الأستاذ محمد عبدالقادر أن الفريق ميرغني إدريس هو العقل السياسي والأمني للفريق البرهان والذي يثق في الرجل ثقة زمالة ومعرفة منذ سنوات ..

• هذه الزمالة ورفقة العمر تقف حاجزاً منع البرهان من اقالة ميرغني إدريس من منصبه الرفيع بالتصنيع الحربي والذي يشهد في عهد مهندس التسوية ميرغني إدريس تراجعاً مريعاً في الاستثمارات المدنية وخير مثال لهذا التراجع الخطير الواقع الذي تعيشه شركة الإتجاهات المتعددة لتصدير اللحوم والتي ظلت عاجزة عن دفع مرتبات الموظفين والعاملين منذ أشهر وليس سراً أن أضخم مزرعة لتربية وتسمين العجول (تملكها الاتجاهات المتعددة) هذه المزرعة معروضة حالياً للبيع أو الإيجار .. ولايعرف حجم هذه الكارثة إلا من يعلم أن تصدير اللحوم من هذه المزرعة إلي مصر كان يدر ملايين الدولارات للسودان كل شهر !!

• في عهد ميرغني إدريس وضع الإسرائيليون أرجلهم داخل التصنيع الحربي ..ولم لا وميرغني إدريس هو أحد أركان المجلس المصغر لتطبيع علاقات السودان مع إسرائيل !!

• أنقل لصديقي العزيز محمد عبدالقادر معلومة مهمة جداً ملخصها أن ميرغني إدريس بدا هندسة التسوية بين البرهان والقحاتة برعاية دولة خليجية يزورها الفريق ميرغني بانتظام ..

• هندسة إجتماعات التسوية ياصديقي محمد بدأت بلقاء نوعي داخل نادي عائلي بشارع النيل !!

عبد الماجد عبد الحميد