حليم عباس: التيار الوطني القوة وعدالة القضية





1 موقف أغلب القوى الوطنية هو موقف توافقي مع حوار وتسوية شاملة و وحدة وطنية ومع سيادة واستقلال البلد. أقلية قليلة هي التي تصر على احتكار البلد و الإقصاء، وترفض الحوار وتستقوي بالأجانب. وهي أقلية مدحورة ومهزومة بإذن الله وبإرادة الشعب.

الموقف الصحيح سياسياً و وطنيا وأخلاقياً هو موقف الحوار الشامل و التوافق بلا وصاية من طرف وبلا تدخل أجنبي، موقف غالبية القوى الوطنية، وموقف أغلبية الشعب السوداني. وهو منتصر بكل المقاييس.

2

نصف الانتصار يكمن في عدالة القضية، والنصف الآخر في القوة. والنصفين متوفرين لدى التيار الوطني العريض؛ تيار يتبنى و يطرح قضية موضوعية وعادلة و في منتهى الوضوح: حوار وطني وتسوية شاملة بإرادة سودانية خالصة، وهو أيضاً يملك كل عوامل القوة المادية، من حيث العدد والانتشار والإمكانيات. لا يُمكن لشرذمة من العملاء أن تقف بوجهه حتى لو دعمها العالم كله.

حليم عباس