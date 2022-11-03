حسن إسماعيل: جدعات





– اربعة هم عيدان حريق السودان القادم .. ياسر عرمان بأجندته وعبدالرحيم دقلو بسطحيته وحميدتى بطموحه الأعمى… قيل ثم من ؟ انتهازيو بقايا سوق الحر من قيادات قحط …..!!

– تهانينا الحارة بعودة المسار الديمقراطى الذى يقوده كمال عمر ومولانا الحسن الميرغنى ومحمد أبوزيد انصار السنة وأم هزاع..المافى شنو ….

– عزيزى وجدى صالح … تعال لنلعب هذه اللعبة القديمة..هب أن لديك خروف وقش وذئب وتريد أن تنقلها واحدا واحدا إلى الشاطئ الآخر فبماذا تبدأ؟ الذئب أم القش أم الخروف؟؟

– وهل تترك الذئب مع الخروف؟ أم الخروف مع القش؟

– أنا أعرف أنك مجهد الذهن …دعنا نستبدل تلك المجموعة بمجموعة أسماء تعرفها جيدا…

– لدينا حميدتى والديمقراطية والواثق البرير ونريد أن ننقلهم إلى الشاطئ الآخر واحدا واحدا فبمن نبدأ؟

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– (غلبتك)؟

– دعنا نستبدلها بهذه الأسماء

– المسار الديمقراطى، عبدالرحيم دقلو، مريم الصادق؟

– السلطة المدنية، ياسر العطا، ضحايا فض الإعتصام ؟

– التحول الديمقراطى الكامل ، السفير السعودى، ياسر عرمان؟

– خذ راحتك…فالزمن راااقد

– ديمقراطية السرور!

– محن!

3/11/2022

حسن إسماعيل