هؤلاء (..) في ذهول تام من قبول نخبة السودان لهذا التدخل، وطاعتهم لأوامر جهات خارجية





تحدث إلي شخص مقرب من هيئات إقليمية ودولية ويعرف موظفين أفارقة وعرب فيها، قال: هؤلاء جميعهم في ذهول تام من قبول نخبة السودان لهذا التدخل، وطاعتهم لأوامر جهات خارجية بهذه الطريقة. هم لم يعرفوا هذا الخنوع من قبل لدى نخبة السودانيين، وقد فهمت منه أنه يتحدث عن ملاحظة أدركها موظفون أفارقة ومن عرب أفريقيا في بلادنا.

قلت له: يا سيدي نحن ندفع ثمن نخبة سياسية صعدت في البلاد عبر روافع أجنبية وغربية متحالفة معها منذ عقود، هذا الخنوع لا يشبه السودان لكنه يشبه نخبة سياسية محددة.

أشعر بالغضب من هذا الوضع، لكن الاعتدال يدفعنا للعمل الجماعي الاستراتيجي حتى نعيد بناء النخبة الوطنية من جديد.

هشام الشواني