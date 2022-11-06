بالفيديو.. علي جمعة: النبي ﷺ حيٌ في قبره بدون شك.. ويوضح الدليل





قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره وسامعنا، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا ويرد علينا التحية وهو حي في قبره.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، على قناة «سي بي سي»، أن المسلمين خلال الصلاة أثناء التشهد نقول السلام عليك أيها النبي دليل على أنه حاضر.

وحذر بعض الأشخاص من الدخول في خلاف على تعديل بعض الكلمات في التشهد، لأن بعض الأشخاص أصبحوا لا يفرقون بين حب النبي وأشياء أخرى.

المصري اليوم