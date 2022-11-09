عقاب الله لناشري فضائح الناس على الفيسبوك





نشر فضائح الناس وتتبع عوراتهم على مواقع التواصل الإجتماعى تعد من قبل التجسس الذى نهنا الله عنه فى القرآن الكريم، مستشهدا بقوله تعالى: « وَلَا تَجَسَّسُوا» التى وردت فى سورة الحجرات، هكذا قال الشيخ رمضان عبد المعز من علماء الأزهر الشريف.

وأضاف عبد المعز، أن الناس الذين يحبون نشر فضائح الآخرين يعدون من الأشخاص الذين يساعدون على نشر الفاشحة فى المجتمع، مؤكدا أن هؤلاء أعد الله لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة.

واستشهد العالم الأزهرى بقوله تعالى: « إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

صدى البلد