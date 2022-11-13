بالفيديو.. سورة في القرآن الكريم تبعد المشاكل بين الزوج والزوجة





سأل أحمد المتصلين يدعى إسماعيل، عن حل للمشاكل الزوجية التي تحدث بدون سبب واضح مع زوجته باستمرار رغم أنه لا يترك الصلاة.

ورد الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، قائلا: « لكل من يشكوا من الكوابيس والمشاكل الزوجية بدون سبب يجب أن نشغل سورة البقرة بعد صلاة الجمعة أو عصر يوم الجمعة، ونفتح جميع النوافذ».

وتابع: «يجب ترتيب المنزل لأن الشياطين تحب المنازل الغير المرتبة، ويجب أن تكون الشقة راحتها جيدة حتى تخرج الشياطين منها، وتأتي الملائكة ويفضل أن تقرأ سورة البقرة على ماء وترش في أركان الشقة باستثناء المطبخ والحمام.

المصري اليوم