اسحق احمد فضل الله يكتب: النسخة السودانية للحرب الأهلية..

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وأستاذ…

أهل المسرح عندهم ( دقات) على أرض المسرح قبل رفع الستار

ودقات المسرح هذه نقدمها هنا قبل رفع الستار..

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والسابع من يوليو. 2013= وراجع التاريخ هذا= نقول إن مشروع السيسي في مصر بالانقلاب الذي تصنعه دولة معروفة. هو

حرب أهلية في مصر. لطحن الإسلام والإسلاميين هناك..

والدولة تلك تكرر هذا بإقامة قحت هنا..

وهناك يسجنون الإسلاميين ويقتلونهم في السجون وفي كل مكان

وكلمة (إسلامي) تصبح جريمة

وهنا كلمة (إسلامي. ومؤتمر وطني تصبح جريمة)

وهناك كان المشروع هو. صناعة حرب أهلية. وجرجرة الإسلاميين لرفع السلاح

والمؤامرة تفشل

وهذا يتكرر هنا

والأسبوع الأسبق نقول إن فشل قحت في صناعة الحرب يجعل الدولة تلك تتجه مخابراتها إلى الاغتيالات…. والأسبوع الماضي. الأحاديث صحيحها ومريضها يتحدث عن لقاء لمخابرات الجهة تلك

وحديث هناك عن الاغتيالات… وعن أنهم يخافون ردة الفعل

(ومدهش أن بعض المثقفين يعيد على المستمعين أنه

أشهر رواية في السبعينيات كانت هي( الأب الروحي)

وهي عن زعيم المافيا في أمريكا. وأن الرجل حين يسمع أن رؤساء عصابات يخططون لاغتيال ابنه يجمع الرؤساء هؤلاء. ثم يقوم فيهم خطيباً…. والخطبة شهيرة

قال لهم

:: سمعت. أن البعض يريد اغتيال ابني… وأنا جمعتكم لأقول لكم. إنه… إن مات ابني بالحمى… إن مات بصدمة قطار سريع… إن مات بصاعقة من السماء. فإنني سوف اتهم بعض الحاضرين هنا. باغتياله… عندها. سوف أقوم أنا بالرد…

قال وهو يدير عيونه ويتحدث ببطء

:..تعلمون. ما هو الرد. …وتعلمون أن مثلي لا ينتقم بضرب جنودكم… بل ضرب جهة تعرفونها…

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والأسبوع الماضي نقول إن عصب المؤامرة هو أنها تعتمد على حقيقة أن السودانيين. كثرتهم الأكثر هي أنهم لا يعرفون الإسلام

والأسبوع هذا. اللواء معاش أحمد. حين يستعرض كتاباً أصدره قادة الحركات المسلحة عن حقيقتهم. وعن حقيقة الحركات المسلحة يقول… نقلاً عنهم… أن أكثرهم كان يتجه إلى الحركات المسلحة. حين يفشل في المنافسة على وظيفة في الدولة

ليصبح الأمر شاهداً على أنه حين يفشل هذا وهذا في الحصول على وظيفة فإنه يقود الآلاف. ويقتل المسلمين والأطفال والنساء العاجزات. وللسنوات الطوال لمجرد أنه لم يحصل على وظيفة حكومية

الإسلام عند هؤلاء هو هذا

وهؤلاء هم الذين يقودون الآن الدولة

ويفعلون ما يجعل الناس تشعر بالخطر.

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ومن دقات المسرح التي نسوقها قبل رفع الستار. حديث جبريل إبراهيم الأسبوع الماضي

وجبريل يقول إن فولكر/ الذي يقود تدمير السودان. وإلى درجة أن تصرفاته تصنع مسيرات الكرامة/ فولكر هذا… كما يقول جبريل… يتخطى الآن كل جهة. ويتعامل مع البرهان وليس الخارجية… التي (نهرته) قبل شهرين

وحديث جبريل يعيد إلى الذاكرة أنه لما كان دكتور غازي وزير دولة بالخارجية كان ينظر إلى سفه سفير أمريكا وتصرفاته المهينة. ويطلق أمراً…

غازي يصدر أمراً لكل الجهات الحكومية. ألا تستقبل السفير السفيه هذا إلا. بصورة تجعله يعرف. مقامه

بعدها. سفير أمريكا ظل يجلس مع السكرتيرات. الساعات …. ينتظر الإذن له بالدخول

………..

دقات خشبة المسرح بعضها/ يا عثمان/ هو هذا….

نسوقها لأن المسرحية. طويلة

ولأن المشهد الآن يتحول

ومن التحول أن البرهان الآن يتحول

والتحول يعني أنه…. لا دستور المحامين الشيوعيين هو الآن ما يقود

ولأن قحت. تفقد الآن ما بين يديها وما خلفها. و..

والبرهان يحدث القادة العسكريين نهار الأربعاء

ويحدثهم. ومسيرة الكرامة تهدر

ويحدثهم. والميرغني يرفض النزول من الطائرة حتى يجري (غسل المطار سبع مرات أولاهن بالتراب)

والرجل يبلغ إصراره أنه طرد ابنه الحسن من المطار. قبل أن ينزل من الطائرة لأن الابن كان (يخادن) قحت… و…

كل هذا كان يحدث في ساعة واحدة لأن قحت…. انتهت…

والتحول هذا. شواهده هي هذه

والشواهد تتسارع ما بين حديث البرهان في القاعدة العسكرية. الشهر الأسبق الذي يتبرأ فيه من الإسلاميين… أمام الجنود

وبين الحديث الأسبوع الماضي الذي يتبرأ فيه. أمام قادة الجيش. من قحت

يبقى أن البرهان يطلّق قحت للمرة الثالثة… الرابعة… الخامسة

والناس تستعيد الطرفة (النكتة) التي نكررها

والتي هي

أحدهم./ وكان زوجاً لخمس زوجات/ لما يحكم عليه القاضي بأنه لا بد له من طلاق واحدة منهن يلتفت إلى واحدة منهن ويقول لها

:؛ بت عمر…. إنتي طلقانة… إلا… ليلتك محفوظة

وفي السودان السياسي هذا يجوز

يبقى أن نقل حكاية المؤامرة في مصر إلى السودان( بي. ضبانتا) يجعل أنصار السنة هنا يتحالفون مع أهل دستور المحامين الشيوعي

مثلما تحالف حزب النور في مصر/ وهو النسخة المصرية لأنصار السنة/ مع السيسي

هناك. ضد الإسلاميين….

السؤال هو…. هل تراه سوف يتراجع أنصار السنة… بعد سقوط دستور الشيوعيين… عن التحالف هناك…

وماذا قال البخاري في هذا

صحيفة الانتباهة