اسحق أحمد فضل الله يكتب: وسيده.. غائب…

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وأمس… توقيع. وجيش … وبرهان…. وحميدتي… ورباعية الأمم المتحدة. وأحزاب الفكة. وتوقيت…

والتوقيت له معنى

فالأحزاب التي جاءوا بها للتوقيع كلها تقرأ الوثيقة داخل القاعة… وقبل نصف ساعة من الاتفاق. مما يعني أن المطلوب لم يكن هو رأي الأحزاب هذه في الوثيقة…

وجهاز الأمن والمخابرات يشهد

وجهاز المخابرات.. قرأ الوثيقة قبل حضوره… وأهل الذكر قالوا إنه وجد أن الوثيقة تجرده مجدداً من كل سلطة… من كل سلطة على الإطلاق…. ومهمته تصبح هي مهمة (المخبر) الذي يلبس معطفاً أبلهاً فوق الجلباب. في الأفلام القديمة

وحميدتي يشهد التوقيع

وتِرك. يقول إن حميدتي يقول له إنه لا رأي له على الإطلاق في أي شيء

وإنه نائب رئيس…. وبس!!

والجيش يشهد التوقيع

وأهل الذكر قالوا إن الجيش اطلع على الوثيقة. وإنه أجرى عليها ثلاثين تعديلاً في ما يخص الجيش فقط…

أما شعب واق الواق. فلا شأن له به.

والبرهان قيادته للاتفاق والمشهد قيادة تقول إنه

يوافق على إبعاد

المؤتمر الوطني

والشيوعي

والبعث..

الميرغني..

و…وو حتى قحت.

والمشهد بالتالي يذهب إلى السؤال الذي هو

مع من إذن يوقع البرهان

البرهان يوقع مع قحت (3)

فالرجل يبحث عن (دلقان) قحت ليوقع معه الوثيقة

……..

وحتى لا يكون القول مرسلاً فإن كل أحد يجد أن

الوطني… ضد الاتفاقية

قحت الأولى ضد الاتفاقية (وأمجد ساعة خروجه من السجن قال هذا)

وقحت الثانية التي يصنعها البرهان. دون قاعدة

وقحت الثالثة تقف الآن في صف الميرغني.

والحركات المسلحة جبريل ومناوي. مع الميرغني

(وحركات الكفاح المسلح ) جسم جديد يبحثون له عن (دادة)

التوقيع إذن مع من

وضد من. ؟؟

………..

والوثيقة. تجر الحديث إلى التعديل

ودستور المحامين الشيوعيين الذي يقابل برفض حارق.

هو ما تولد الوثيقة من رحمه

ولتجنب الرفض الحارق قالوا….. تعديل..

والأمر كله يصبح طبعة جديدة من أسلوب اتفاق جوبا مع الحركات المسلحة

فاتفاق جوبا حين يرفضه الناس تماماً…. اتفاقية جوبا حين يرفضها الناس يقيمون لها غطاء

والغطاء هو

اتفاقية…. معدلة…

واتفاقية هي الأصل الذي لم يعدل

وما يجري تنفيده هو الأصل غير المعدل…. والذي يسلب السودان كله كل شيء ويعطي الحركات المسلحة كل شيء

والاتفاقية التي يوقعون عليها أمس يقولون إنها اتفاقية… معدلة

ولعلها معدلة بأسلوب جوبا

……..

والاتفاقية. بعض ما فيها هو

:: الجيش يخرج من العمل السياسي

والجملة تعني تسليم كل السلطة لقحت…. بعد إبعاد الميرغني والوطني. والشيوعي والبعث.. و..

والاتفاقية تنص على كل السلطة تسلم للمدنيين

والمدنيون. هم. بالتالي. قحت

وقحت تستلم

وأول ما سوف تلتفت إليه قحت/ التي حكومة يومئذ/ هو الانتقام من (عدوها)

وعدو قحت معروف

وأول ما سوف يكون من الرد هو. أن الناس. الذين تفتتح بهم قحت حكمها هم بالضرورة ممن عرف أن ما ينتظره هو الإبادة

والرد الذي يقوم به من يعرف أنه هدف للإبادة هو رد معروف

ونسوق بقية الحديث بداية من دول المنطقة. والعرب

صحيفة الانتباهة