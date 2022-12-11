



• سيكتشف الموقعون علي الإتفاق الإطاري أنهم دخلوا (مصيدة الفئران) وسيجدون أنفسهم أمام واقع لم يكن وارداً في دفتر حساباتهم السياسية !!

• أول المكتشفين الوقوع في مصيدة الفئران اللزجة حزب الأمة القومي الذي أصدر اليوم بياناً حمّال أوجه فهو من ناحية يرحب بتوسيع قاعدة الراغبين في اللحاق بعربات قطار التسوية ومن جهة أخري قال الحزب في بيانه إن توسيع قاعدة الموقعين لايعني فتح منافذ المياه لإغراق ورق التسوية وفي ذلك رفض غير علني من الأمة القومي لقرار مبارك الفاضل اللحاق بقطار التسوية !!

• عدد من قيادات وشيوخ وشباب حزب الأمة القومي كانوا ولايزالون يمنون أنفسهم الإنفراد بالبرهان وحميدتي والتماهي معهما ليكون الحزب حاضنة الحكومة القادمة والفائز بنصيب الأسد والبعشوم من فريسة التسوية وسال لعاب بعض شباب ورموز الحزب للحس صحن الغنيمة ..هذا ما كان في بداية عسل التوقيع وهو مابدا علي غير ما كان يظن برمة ناصر وأحبابه ..اكتشفوا مبكراً أنّ الأمور لاتبشر بخير وأن البرهان سيدخل مع الموقعين متاهة لف ودوران جديدة تؤكد أنه دائماً في الموعد ، يخلف وعده وينسي ما قاله !!

عبد الماجد عبد الحميد

