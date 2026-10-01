عن السبيل الأمثل لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة، كتبت تاتيانا أنطونوفا، في “موسكوفسكي كومسوموليتس”:

يرى المحلل السياسة أليكسي تشاداييف أن أمام روسيا سبيلًا واحدًا لتجنب الانجرار إلى حرب عالمية ثالثة. وفي الصدد، قال: “ينطبق هنا المثل القديم: ‘إذا أردت السلام، فاستعد للحرب’، بل وكلما كنا أكثر استعدادًا للتصعيد، وللسيناريوهات العنيفة، قلّ احتمال وقوعها”.

وأضاف تشاداييف أن التصريحات واستعراض النوايا مع غياب الرغبة الحقيقية في تنفيذها لم تعد تُخيف الخصم. ففي حروب اليوم، تنتشر المعلومات عبر الإنترنت، والخصوم مكشوفون لبعضهم البعض. ولتغيير مسار الأمور، بحسبه، يجب ألا نكتفي بالحديث عن الاستعداد لصراع كبير، بل يجب أن نستعد له فعليًا. فهذه هي الطريقة الوحيدة لزيادة احتمال تجنّبه.

واقترح تشاداييف النظر إلى الوضع من منظور الاستراتيجيين والمحللين الأوروبيين. فمثلا، إذا استسلمت أوكرانيا غدًا، وهرب زيلينسكي، ولبت الحكومة الجديدة جميع مطالب روسيا، وأصبحت الدولة محايدة، وربما صديقة. فماذا سيحدث للآلة العسكرية الأوكرانية؟ ستتجه أقلية منهم (الجنود) للعمل مرتزقة في أنحاء العالم، بينما ستنضم الأغلبية إلى القوات المسلحة الروسية. حينها ستواجه أوروبا أقوى جيش وأكثره حداثة وجاهزية قتالية على وجه الأرض على حدودها الشرقية، وهي عمليًا لا تملك شيئًا يُذكر حياله.

وبحسب تشاداييف، يفكر الأوروبيون على النحو التالي: لدى الروس مسوغاتهم للرد على العقوبات، وعلى محاولة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وعلى تفجير خط أنابيب السيل الشمالي، وعلى كميات الأسلحة الهائلة التي تُزوَّد بها القوات المسلحة الأوكرانية. وبالمقابل، فإن استعداد أوروبا لمثل هذه الحرب منخفض.

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روسيا اليوم