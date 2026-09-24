خبير: الفساد وانتهاك القانون وحقوق الإنسان سلوكيات تمارس على مرأى من الجنائية الدولية

رأى أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي الدكتور محمد مهران، أن “سلوكيات الفساد قائمة دوليًا وكذلك انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان، وكل ذلك على مرأى وفي ظل وجود المحكمة الجنائية الدولية”.

واعتبر مهران أن “المحكمة الجنائية تواجه صعوبات وتحدٍ صارخ من الولايات المتحدة والغرب بشكل عام تحدّ من دورها الحيوي في تحقيق العدالة”.

وأوضح مهران، في مداخلة عبر إذاعة “سبوتنيك”، أن “المحكمة الجنائية الدولية تعمل في ظل تسييس وازدواجية في المعايير نتيجة الضغوط، التي تُمارس عليها كما أنه تم استغلالها في التعامل مع بعض الدول الفقيرة والأفريقية”.

واعتبر أستاذ القانون الدولي العام أن “الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة بحق المحكمة الجنائية الدولية، ومنها فرض عقوبات عليها وعلى من يتعامل معها ومحاولة إغلاق أي قنوات تمويل أمامها بما يحدّ من قدرتها على العمل، تأتي من صلب الضغوطات التي غالبًا ما يمارسها الغرب على المحكمة حتى تأتي قرارتها مؤاتية له”.

ورأى مهران أن “المشكلة قد لا تكون بالمحكمة بحدّ ذاتها، إنما بالمجتمع الدولي الذي لا يوفر المناخ السياسي والقانوني لتحقيق العدالة الدولية بعيدًا عن الهيمنة والنفوذ”.

وكالة سبوتنيك