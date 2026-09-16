عن محاولة أوكرانيا جرّ بريطانيا إلى صراع عسكري مباشر مع روسيا، كتب رافائيل فخرالدينوف، في “فزغلياد”:

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجمات إرهابية أوكرانية كان من المُخطط لها أن تستهدف سفير بريطانيا ودبلوماسيين بريطانيين آخرين لدى موسكو.

اعتقلت قوات الأمن مواطنًا روسيًا يبلغ من العمر 45 عامًا، كان يعمل ضمن فريق حماية السفارة، وتبين لاحقًا أنه عميل لجهاز الأمن الأوكراني.

تعليقًا على ذلك، قال عضو لجنة الدفاع في مجلس الدوما، أندريه كوليسنيك: “تنفيذ عمليات إرهابية تحت راية دولة أخرى، إن صح التعبير، ليس تكتيكًا جديدًا. وغالبًا ما يُستخدم لإثارة نزاع أو تأليب الدول ضد بعضها البعض. وفي هذه الحالة، الحديث يدور عن محاولة لجرّ أكبر عدد ممكن من الدول إلى مواجهة مباشرة مع روسيا”.

وأشار كوليسنيك إلى أن “شركاء” كييف الغربيين الرئيسيين بدأوا بتأخير أو تقليص تمويلهم لكييف. وقال: “يُثير سلوك بانكوفا (إدارة زيلينسكي) استياءً متزايدًا في أوروبا. وفي ظل هذه الظروف، قد تلجأ أوكرانيا إلى إجراءات جذرية، مثل محاولة تنفيذ هجوم إرهابي ضد السفير البريطاني في موسكو وإلصاق التهمة بروسيا”.

ترمي خطة كييف إلى زج بريطانيا بشكل مباشر في الصراع، وليس من خلال التمويل وإمدادات الأسلحة بحسب؛ و”الهدف الثاني من استفزازات كييف هو إطالة أمد الصراع لأطول فترة ممكنة. لدى زيلينسكي مصلحة شخصية في ذلك. فخفض التصعيد يعني إجراء انتخابات ونهاية مشواره السياسي. وإلى ذلك، سيصبح من الصعب على أوكرانيا الحصول على تمويل خارجي وادعاء مكانة “المدافع الرئيس عن الديمقراطية” على الجناح الشرقي لحلف الناتو.. بشكل عام، أصبحت كييف، في ظل جنونها الإرهابي، تشكل خطرًا حتى على شركائها الذين يمولونها”.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

روسيا اليوم