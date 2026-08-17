“القبة الذهبية” لن تحمي الولايات المتحدة

عن العثرات التي تعترض تنفيذ برنامج “القبة الذهبية” الأمريكي، كتب يفغيني بوزنياكوف، في “فزغلياد”:

بحسب ما نقل موقع The War Zone عن الجنرال مايكل غاتلان مدير برنامج تطوير نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي “القبة الذهبية”، قد يتعثر المشروع بسبب مشاكل التمويل. ويرى المسؤول العسكري نفسه أن المشروع يمكن إنجازه بالميزانية المعلنة البالغة 185 مليار دولار.

مع ذلك، يشير خبراء روس إلى مشكلة أعمق. فـ “حتى في مرحلة التخطيط، استند مشروع القبة الذهبية إلى العديد من الافتراضات التقنية والهندسية والفضائية. وعلى وجه التحديد، فإن إمكانية الكشف السريع والموثوق عن إطلاق الصواريخ الباليستية أو فرط الصوتية، وما يتبعه من تدمير مضمون لها، محل جدل بين الخبراء، بينما المشروع الذي أطلقه دونالد ترامب رُوِّج لقدرته على توفير حماية بنسبة 100%”، كما قال الخبير العسكري أليكسي أنبيلوغوف.

وأضاف: ” إنشاء نظام قادر على ضمان أمن مطلق ربما يكون مستحيلاً في الوقت الراهن. وبالتالي، قد يواجه المشروع صعوبات في التنفيذ، وتعليقه مؤقتا أمر ممكن تماما. مع أن هذا، بطبيعة الحال، سيُعقّد مستقبل الولايات المتحدة بشكلٍ كبير. والحقيقة أن واشنطن كانت تنوي لعب ورقة القبة الذهبية في حال نشوب حرب نووية حرارية. فالحماية المطلقة من الصواريخ كانت ستُمكّن الأمريكيين من انتهاج سياسة أكثر جرأة”.

و”يزداد الوضع سوءا بسبب تعثّر مبادرات تحديث الثالوث النووي الأمريكي. وهذا يعني أن واشنطن تُخاطر بالتخلف بشكلٍ كبير عن موسكو أو بكين من حيث الردع، وهذا الخبر على الأرجح يسرّ روسيا. في الوقت الراهن، لدينا درجة عالية من الحماية ضد ضربة استباقية من خصم مُحتمل، وهذا ما يجعل البيت الأبيض يحافظ على علاقة عمل معنا، إلى حدٍ ما”.

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روسيا اليوم