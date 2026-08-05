لكلِّ إنسانٍ طريقه الذي لا يشبه سواه، ولذلك فإنَّ أكبر خطأ قد يرتكبه المرءُ، هو أنْ يبحث عن مستقبله في خرائط الآخرِين. فما نجح مع غيرِك، قد لا ينجح معك؛ لأنَّ الطرق تُرسم بالظُّروف، والقُدرَات، والفُرص، والإرادة، لا بالتَّقليد.

الاستفادة من تجارب الآخرِين حكمة، أمَّا الارتهان لها، فاستسلام يُفقِد الإنسان شخصيَّته، ويُؤجِّل اكتشاف إمكاناته. فالحياة لا تكافئ أفضل المقلِّدِين، بل تمنح فرصها لمن امتلك الشَّجاعة؛ ليصنع طريقه بنفسه.

إنَّ العناية بالذَّات هي الخريطة الوحيدة التي تستحقُّ أنْ تُقرَأ كلَّ يوم. تعلَّم، واكتسب المهارات، واستثمر وقتك، وابنِ خبراتك، ولا تجعل مستقبلك معلَّقًا بقرار أحدٍ، أو انتظار فرصة يصنعها غيرُك. فالأمم تتقدَّم بأفراد يؤمنُون بأنَّ النجاح مسؤوليَّة شخصيَّة، لا هديَّة يمنحها الآخرُون.

افتح خريطتك أنت، ولو كانت بيضاءَ. ابدأ بخطوةٍ، ثمَّ ثانية، وستكتشف أنَّ الطريق لا يظهرُ إلَّا لمَن يمشي فيه. أمَّا الذين يقضُون أعمارهم في تقليب خرائط الآخرِين، فإنَّهم غالبًا يصلُون إلى أماكن لا تشبه أحلامهم.

عوِّد نفسك على أنْ لا تفتح خريطة غيرك؛ لتبحث عن طريقك فالمستقبل لا يقود إليه دليلٌ مستعارٌ، بل تصنعه إرادةٌ تعرف إلى أين تريد أنْ تصل؟!

محمد علي الزهراني – جريدة المدينة

