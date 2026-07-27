مفكر سياسي مصري: أمريكا لا تستطيع فتح مضيق هرمز وترامب نرجسي يدفع بلاده إلى فيتنام جديدة

أكد المفكر السياسي المصري عماد الدين أديب أن الولايات المتحدة لا تستطيع فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن احتلال جزيرة خرج سيحول القوات الأمريكية إلى رهائن وستكون خرج فيتناما جديدة.

وأضاف أديب خلال لقاء مع برنامج “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مؤهل سياسيا وعسكريا.

ووصف المفكر السياسي ترامب بأنه “مريض نفسي ونرجسي” وفقا لتشخيص أطباء أمريكيين، موضحا أنه يمتلك عالما افتراضيا ويعتقد أنه يمتلك الامتياز الحصري للصواب.

وصرح أديب بأن أمريكا عاجزة عن إجبار إيران على التفاوض أو فتح المضيق أو إسقاط النظام، متسائلا: “ماذا فعلت أمريكا؟ قول لي شيئا واحدا تخلت عنه إيران؟”.

وتابع قائلا إن “الاتفاق الموقع منح طهران سلطة لم تكن تملكها من قبل، ومضيق هرمز نفسه أصبح بيد إيران”.

وأكد عماد الدين أديب أن ترامب يحفر حفرة أعمق كلما حاول الخروج من الأزمة، مستشهدا بمثل صيني: “حينما تجد نفسك في حفرة عميقة، توقف عن الحفر”.

كما ذكر المفكر السياسي أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران لم تشهد هزيمة إيرانية أو نصرا أمريكيا، مبينا أن إيران لم تهزم حتى الآن رغم الضربات المتواصلة.

وصرح بأن الرئيس الأمريكي كان يعتقد أن إيران ستستسلم بعد أيام من الحرب، مستندا إلى رؤية نتنياهو لكن الثقافة الإيرانية بعيدة تماما عن مفهوم الاستسلام كما حدث مع إمبراطور اليابان.

وأشار إلى أن الكونغرس الأمريكي لا يرى أن الحرب حققت مصلحة الأمن القومي، وأن البنتاغون طلب تريليون دولار لميزانية تسليح جديدة، مما أثار رفضا شديدا، مع تساؤلات ما جدوى الاستمرار في هذه الحرب؟.

ولفت إلى أن “الاتفاق بين واشنطن وطهران مشوه، يستطيع كل طرف تسويقه لصالحه، فترامب يراه إذعانا إيرانيا، والإيرانيون يرونه انتصارا للدم على السيف”.

وأكد عماد الدين أديب على أن هذه الحرب أصبحت بلا نصر ولا هزيمة، وأن المنطقة أمام واقع جديد يتطلب فهما مختلفا لطبيعة الصراع.

روسيا اليوم