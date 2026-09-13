القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط ستختفي

عن تغيير الحرب مع إيران مهمة الولايات المتحدة في المنطقة، كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا”:

يناقش البنتاغون ووكالات الاستخبارات الأمريكية تقليص الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، بعد انتهاء المرحلة النشطة من الحرب مع إيران. ولا يشمل الأمر فحسب عدم ترميم المنشآت العسكرية التي تضررت جراء الضربات الإيرانية الانتقامية، منذ 28 فبراير/شباط، بل ونقل بعض البنية التحتية القتالية والاستخباراتية إلى خارج المنطقة. وهناك اقتراح بتحديث القواعد التي لن يتم إخلاؤها ونقلها إلى تحت الأرض.

وفي الصدد، قال الخبير شؤون الشرق الأوسط، أنطون مارداسوف: “من المنطقي أن يستلزم انتقال المواجهة مع إيران إلى سوّية جديد مراجعة التكتيكات والاستراتيجيات.. سيركّز البنتاغون في ظل هذه الظروف على تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين، وتطوير الهياكل التنظيمية، وتعزيز التكامل بين الوكالات، وتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية. من بعض النواحي، تلبّي العمليات الجارية ما سعت إليه واشنطن منذ زمن طويل في الخليج، من خلال مراجعة مبدأ كارتر بأن على دول المنطقة تحمّل مسؤولية أكبر في ضمان أمن أراضيها. مع ذلك، تواجه واشنطن خطر أن تُبادر القوى الإقليمية إلى التفاوض على اتفاقيات عدم اعتداء مع إيران سرًا، وتظهر استقلالًا متزايدًا في علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة وفي مشاركتها في التكتلات الثنائية. من منظور تطوير التعددية القطبية، قد يكون هذا أمرًا إيجابيًا، لكن بالنظر إلى تصاعد التوترات بين عدد من الدول وإسرائيل، فقد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة”.

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روسيا اليوم