مسلسلات رمضان 2023، هالة فاخر تبدأ تصوير السجل الأسود الأربعاء المقبل

مسلسلات رمضان 2023، تستعد الفنانة هالة فاخر للمشاركة في بطولة مسلسل “السجل الأسود” والذي يعرض في موسم دراما رمضان المقبل 2023.

وتبدأ هالة فاخر تصوير مشاهدها في العمل يوم الأربعاء المقبل، والمسلسل من بطولة الفنان خالد سليم.

آخر أعمال هالة فاخر

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة فاخر كان مسلسل “طير بينا يا قلبي” والذي عرض مؤخرا على شاشة قناة ON.

وكان مسلسل “طير بينا يا قلبي” تصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it الرقمية، بعد عرض أول 3 حلقات من العمل الذي يعرض حصريًا على قناة ON الساعة 8 مساء، وعلى قناة ON دراما الساعة 10 مساء بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch It الرقمية.

أبطال مسلسل طير بينا يا قلبي

وشارك في مسلسل “طير بنا يا قلبي”: ريم مصطفى، هالة فاخر بسمه، دنيا ماهر، نور محمود، ليلى حسين، ابرام سمير، عمرو عبد العزيز، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفله ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفى، ومن تأليف باسم علي الخطيب – إسلام شتا – أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة “آرت ميكرز” للمنتج أحمد عبد العاطي.

مسلسل “طير بينا يا قلبي” سجل البطولة المطلقة الأولى للفنانة ريم مصطفى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي حول الأسرة ومنظومة التعليم، كما يسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدارس الحكومية والعديد من الصراعات التى يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.

