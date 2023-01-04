بالفيديو.. “هل يقع الطلاق إذا كان الزوج في حالة غضب شديد وتلفظ به أثناء شجاره مع زوجته؟”





رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، على سؤال ” هل يقع الطلاق إذا كان الزوج في حالة غضب شديد؟”.

وقال السليمان، خلال لقاء له ببرنامج “فتاوى”:”النوع الأول من الغضب هو الذي يزيل شعور الشخص يكون صاحبه كالمجنون، أي لا يعرف ما نطق به وبالتالي يتلفظ بالطلاق على زوجته وربما تكون الزوجة قد أثارته أو أهانته ويكون هذا ردة فعل فيغلق على هذا الشخص فينطق بالطلاق ويطلق وهو لا يشعر بهذه الكلمة التي خرجت منه فالصحيح في ذلك أنه لا يقع الطلاق أثناء نطقه بهذه الكلمة”.

وتابع:”النوع الثاني من الغضب وهو أن يشتد مع الغضب أثناء النزاع الطويل بينه وبين زوجته لأيام أو لأشهر والمشكلة تكبر بينهما بسبب الكلمات الجارحة وفي يوم من الأيام يصل الغضب حده بينهما”، مشيرا:” ففي الغالب هو شبيه بالأول ولكنه ردة فعل وتأتي الزوجة وتتكلم على زوجها وربما تشكك في رجولته وهذه من الأشياء التي يكون فيها ردة فعل مباشرة من الزوجة ففي هذه الحالة إذا نطق به وهو أيضا لا يشعر لكن أقل من الأولى والصحيح في ذلك لا يقع الطلاق”.

وختم:” الغضب الطبيعي العادي الذي يكون بين الزوجين والرجل في شعوره يستطيع أن يميز ويتكلم معها في هدوء فأيضا يقع الطلاق”.

#فتاوى | طلقت زوجتي إثر شجار بيننا، وهي التي طلبت ذلك وكنت في حالة غضب شديد وحالة لا وعي.. فهل وقع الطلاق؟ الشيخ عبدالسلام السليمان يجيب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/9tpRxPEeu1 — قناة السعودية (@saudiatv) January 4, 2023

صحيفة المرصد