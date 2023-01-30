عمر الحبر يكتب: عبث العملية السياسية في السودان





تسمية ما يجري الآن ب(العملية السياسية) مما يثير العجب …

كانت ستكون مفهومة لو أنها جاءت مباشرة بعد (الثورة) فيفهم منها أنها الآن انتقال من حالة الثورة ومثالياتها إلى واقع (السياسة) وإكراهاتها …

لكن التسمية بعد سنوات من الوثيقة الدستورية وبعد شراكات مع العسكر وبعد حكومتين من الثورة وبعد صفات تسبق الناطقين باسم العملية (السياسية) الآن وزير شؤون مجلس الوزراء “سابقا” بالنسبة لخالد سلك ومستشار رئيس الوزراء “سابقا” بالنسبة لياسر عرمان … هذه تسمية عبثية لمسرح عبث لا أول له ولا آخر!!

فإذا كان السودان الآن والآن فقط قد دخل على (عملية سياسية) فما هذا العبث الذي كان فيه هو كل هذه الفترة السابقة وكان فيه هؤلاء السياسيون بمواقعهم السابقة ؟!!

عمر الحبر