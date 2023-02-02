



لا يُصدِّق ذلك إلّا ساذجٌ أو واهمٌ.. قائدٌ عسكريٌّ مُسيطرٌ على الحكم يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل، ويكون في ذات الوقت راغباً في الخروج من القصر والعودة للثكنات؟!!!

البرهان يلعب بالجميع، ويُغيِّر في قواعد الاشتباك بالاستثمار في المُتناقضات المدنية والإقليمية.

الاتفاق الإطاري بالنسبة للفريق البرهان.. تكتيكٌ مرحليٌّ لكسب الوقت واستنزاف لياقة المُنافسين (قحّاتة وكيزان وحركات مُسلّحة) في ماراثون الإرهاق السياسي للمسافات الطويلة…!

ضياء الدين بلال