دكتور عنتر: والله لا ندري ماذا يحدث في السودان ؟!!





والله لا ندري ماذا يحدث في السودان ؟!!

أمور غامضة لا أحد يجد لها تفسير منطقي !!!!

د.عامر حسن يعقوب نزل في إجازته السنوية من السعودية إلى السودان.

ذهب لزيارة خاله بالجريف غرب مربع ٦٤ بسيارته وخرج منهم واختفى بتاريخ ١٩ يناير الجاري، وهو يقود سيارة كامري 2009 مظللة لوحة رقم (خ ٣/ 78614)، وبحثوا عنه في عدة أماكن بلاجدوى.

وكأن الأرض انشقت وابتلعته مع سيارته.

الان له ٢٦ يوم من أختفاءه الغامض، وهنالك تقصير واضح من الجهات الأمنية، ولماذا تسكت قيادات الأمن والمباحث، و لماذا لا يكون هنالك تصريحات حتى من باب اطمئنان اسرته؟!

لا يوجد اي تصريحات أو إجراءات امنية تذكر بخصوص اختفاء الدكتور عامر الغريب من أي جهة أمنية؟!

ولماذا نجد أن أعقد الطلاسم والجرائم غموضا تفك من قبل المباحث و أمن الدولة في غضون أسبوع أو أقل ولا شئ يذكر حول اختفاء رب أسرة قرابة شهر كامل؟!

ليس في يدنا شئ غير أن نجعل من قضيته قضية حية عسى ولعل …

ما زال عامر غائبا وما زال قلب والدته و زوجته يتفطر خوفا وحزنا..

#عامر_مازال_مفقود

#دكتور_عامر_مفقود

#أين_دكتور_عامر

#أين_عامر

د. عنتر حسن