فيديو.. ابناء درع السودان اقسمو وعاهدو الله أن يكونو فداء لارضهم وعرضهم





كما قالها قائد قوات درع السودان

نحن لن يؤتى السودان من قبلنا وما يهمنا هو استقرار السودان ووحدته لايهمنا لا النظام البائد ولا من سرقو الثورة المجيدة على السياسيين البحث عن شماعة غيرنا ينشرو عليها فشلهم



نحن ضد خطاب الكراهية والجهوية وما افرزته اتفافية جوبا من تهديدات امنية جعلت بعضهم يتباهى مستفزا انهم دخلو الخرطوم بالبندقية وحكمنا بقوة السلاح يظنون إننا لا نعرف البندقية !!!

ابناء درع السودان اقسمو وعاهدو الله أن يكونو فداء لارضهم وعرضهم

قوات درع السودان