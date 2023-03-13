



زيادة متوقعة لأسعار الذهب في البورصات العالمية، وانعاش للمنتجين والموازنات المعتمدة على صادراته …

غداة إنهيار أحد أكبر البنوك الأمريكية يوم امس بنك وادي السليكون الممول الرئيسي لقطاع التكنولوجيا والمصنف ضمن ال(16) كبريات البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، وانباء عن إثنين آخرين لأسباب بينها إرتفاع سعر الفائدة والتضخم الذي صاحبه مما أدى لانهيار قيمة السندات المالية، فقد أحدث هذا الخبر هزة عنيفة في الاقتصاد الأمريكي لم تحدث منذ العام 2008م، بنك وادي السيلكون وحده تصل ودائعه لحوالي ال(200) بليون دولار وحوالي 98% من هذه الودائع مملوكة للشركات، فغير مسموح اليوم بسبب هذه الأزمة سحب سوى الودائع التي تصل قيمتها لحوالي 250 الف دولار فقط، لذلك من المتوقع لدى العديد من البنوك المركزية في العالم وكذلك الشركات الكبرى التوجه نحو تأمين ودائعهم بالارصدة النقدية المضمونة وبينها اللجوء للملاذات الآمنة وأكثرها آمنا بطبيعة الحال هو الذهب، فأتوقع بل مجزما أن يشهد أسعار الذهب إرتفاعت في سوق البورصة العالمي هذه الأيام، وهو ما حال دونه قرارات الفدرالي سابقا برفع قيمة الفائدة بشكل مستمر الي أن ظهرت نتائجه كإنفجار في بنك وادي السليكون، ولكن من غير المطروح حاليا أن تنخفض الأسعار ، فالطريق هنا يسير لإتجاه واحد…

مبارك اردول