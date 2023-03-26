اسحق احمد فضل الله يكتب: فلافل… وفلول





بشير…

مسكين عمك اسحاق…

وقالوا ان سكرانة ايام العواسة لما كانت تعوس تمر بها الدجاجة وهذه تخمشها وتمسح بها الطاجن والدجاجة تصرخ من النار….كاااك.. والسكرانة تظل تمسح بها وهى تقول

:: كاك والا ما كاك ياكى المعراكة..

واسحاق يصيح…. كاااك

……..

والسطور هذه محاولة

والمحاولة ليست لشرح ما يحدث… فنحن ننتهي الى ان معرفتك بالحال لا تودي ولا تجيب… والسطور كما نرى معبرة لغرض آخر.

وهى ركام يبدو وكأنه لا صلة بينه…

و…

………

وعن الاحداث وأسبابها قال التاريخ

لما هتلر يلتقى بالفتاة تلك كان مصير الملايين فى انحاء العالم يحدد

قالوا… الحكاية هى ان هتلر يصاحب الفتاة تلك ويصاب منها بالزهري والزهري يصيبه بالعظمة ويصنع الحرب ويقتل ستين مليوناً…

وليس وحيداً، بل قالوا لولا ان مكميلان زوجته كانت تخونه لما دخلت لندن الحرب…

و… قانون الصدفة الصغيرة هذا هو الذى يقود الحياة.

…….

(٢)

والسودان ما يقوده الآن هو اعلام تقوده المخابرات العالمية…

والحبل الذى تقودنا به المخابرات ليس هو الجهل فقط.

الحبل هو ان السودان مانشيت صحفى يقول:

(مقتل سكران حاول الاعتداء على صاحبة خمارة اثناء صلاتها)

والسودان ما يقوده هو

البرهان يقول ….

الجيش لا يصنع الانقلابات…. الانقلابات يصنعها السياسيون المدنيون…

والسودان هو

وزير المالية..::

ان اخفقنا فسوف نذهب… وان طلب منا الناس الذهاب فسوف نذهب.

والحديث هذا الذى يوجهه الوزير اليك يعنى انه لم يفشل…

وان الشعب لم يطلب منه ان يذهب.

والسودان هو

قحت تقول:

إخفاقات حكومة حمدوك نحملها وحدنا… ظلماً.

والخدعة فى الجملة هذه هى اعلانها ان حمل مصيبة حمدوك ليس هو انت… بل من يحمل المصيبة ويطلب ان نأسف له هو قحت… التى مازالت تهرد الناس دون ان يصيبها شيء.

…….

السودان هل هو هذا…؟ فقط؟..

الخدعة تريد أن تجذب عيونك بعيداً عن الكارثة القادمة.

فالآن ما يضج هو سعي قحت لتشكيل حكومة… حكومة تقيمها الثلاثية..

ومبارك الفاضل يرسم اجواء الحكومة هذه واجواء تكوينها.

قال مبارك

فى الاجتماع كان من يجلس على المنصة هو مساعدة فولكر… مساعدته وليس هو

قال مبارك

ومن كان يرفع يده يستأذن منها للحديث كان هم الآخرون… كلهم… من البرهان وحتى وحتى

واللقاء للاطارى الذى يصنع الحكومة

والحكومة التى (توشك) قحت على تشكيلها هى حكومة بعض اختصاصها هو

ان تقوم قحت بتعيين رئاسة الدولة

ورئيس الوزراء…. والوزراء

ووضع برنامج الحكومة

وتعيين قضاة جدد بعد فصل الموجودين.

والغاء الاحكام التى صدرت بالفعل

وان تقوم قحت بتعيين رئيس القضاة

والنائب العام والوكلاء

وتفكيك كل اجهزة الدولة

ولا احد مسموح له بمراجعة شىء من هذا… اى شىء.

وان تعيد قحت تركيب الجيش والامن والشرطة والتجنس

وان تعيد تعريف نسبك

وليس نكتة انه لما كثر انتقاد أرملة لينين للحاكم ستالين قال ستالين

: اذا لم تكف هذه المرأة عن النقد فإن الثورة سوف تقوم بالغاء لقبها/ ارملة لينين/ وتقوم بتعيين ارملة اخرى للقائد لينين.

……..

والحديث كله…. وتصوير السودانى…. وتصوير النفوس وتصوير السلطة وحقيقتها و… كل هذا نسوقه لنسأل سؤالاً واحداً وهو

ما دامت كل جهة فى الأرض تركب الحمار الهامل هذا وتفعل به ما تفعل… فلماذا لا تركبه وتفعل به ما تفعل؟

امس الاول نقول اننا نفرش الحديث لبداية حديث مع الاسلاميين

والحديث (مثل المواد الكيميائية) ما لم يكن تعريف كل مادة معروفاً فإن الخلط نتيجته كارثة

المرجو ممن لا يفهمون ان يعذروا ضعف عقلنا الذى يعجز عن افهامهم.

صحيفة الانتباهة