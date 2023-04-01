لماذا تعذر التوقيع على اتفاق سياسي في السودان ؟





هناك العديد من العوامل التي تسهم في عدم تمكن الأطراف المختلفة في السودان من التوقيع على اتفاق سياسي شامل. ومن بين هذه العوامل:

1- الانقسامات السياسية: يعاني السودان من انقسامات سياسية كبيرة بين الأطراف المختلفة، وهذا يعني أنه من الصعب جدًا توحيد الرؤى والتوصل إلى اتفاق مشترك.

2- المصالح المتعارضة: تختلف المصالح بين الأطراف المختلفة في السودان، وهذا يصعب التوصل إلى تفاهمات بينهم.

3- الصعوبات الاقتصادية: تعاني الحكومة السودانية من صعوبات اقتصادية كبيرة، وهذا يعني أنها لا تستطيع تلبية جميع مطالب الأطراف المختلفة.

4- الصعوبات الأمنية: يعاني السودان من صعوبات أمنية كبيرة، وهذا يجعل من الصعب على الأطراف المختلفة التوصل إلى تفاهمات.

5- تدخل الدول الأجنبية: تتدخل بعض الدول الأجنبية في الشأن السوداني، وهذا يعني أن بعض الأطراف تتبع مواقف متضاربة وتخشى التعاون مع بعضها البعض.

بشكل عام، يمكن القول إن توقيع اتفاق سياسي في السودان يحتاج إلى تضافر جهود كل الأطراف المختلفة واستعدادها للتنازلات والتسامح والتعاون للتوصل إلى حل سياسي مستدام.