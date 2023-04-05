(نيران) تقضي على معسكر للجيش السوداني





التهمت نيران معسكر للجيش السوداني في منطقة الفشقة الكبرى بولاية القضارف المحاذية لدولة إثيوبيا، مخلفة خسائر فادحة.

وقالت مصادر موثوقة بحسب”سودان تربيون” إن”نيران أشعلها مزارعون إثيوبيين يعملون في نظافة الأراضي من مخلفات زراعة العام الماضي شبت في معسكر تومات اللكدي الخاص بالجيش السوداني”.

ويقع معسكر الجيش الذي تعرض للحريق ضمن اراضي أستردها الجيش السوداني من جماعات إثيوبية كانت تسيطر عليها لأكثر من عشرين عاماً.

وقال المزارع بالفشقة الكبرى معاوية عثمان الزين لـ”سودان تربيون” إن النيران قادمة من الاتجاه الشمالي الشرقي للحدود الإثيوبية السودانية بإقليم التقراي بالقرب من منطقة جبل “سربي” ونوه بأن الحريق انتشر بكثافة في مساحة تقدر بنحو ألفي فدان من الأراضي المستردة إلى أن التهم معسكر تومات اللكدي الحدودي محدثا خسائر كبيرة في المباني.

صحيفة الصيحة