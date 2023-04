عبدالرحيم دقلو: البرهان بنى الجدار المحيط بالقيادة العامة ليحمي نفسه

أزاحت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية الستار عن تصريحات مثيرة لقائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو.

وقال كبير مراسلي إفريقيا في الصحيفة ديكلان والش في تقرير بعنوان “2 Generals Took Over a Country. Will They Deliver Democracy or War?” https://www.nytimes.com/2023/04/06/world/africa/sudan-generals-coup-civilian-rule.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur

إن عبدالرحيم قال له خلال لقاء في منزله إن البرهان بنى السور المحيط بالقيادة العامة ليحمي نفسه.

وأضاف “إنه لا يهتم بما يحدث خارج الجدار، إنه لا يهتم إذا كانت بقية البلاد تحترق”.

باج نيوز