محمد عبد الماجد يكتب: آخر ما يعنيهم (الوطن)





(1)

· في قصص شهداء ثورة ديسمبر المجيدة الكثير من العبر والدروس والوطنية التى لا تضام.

· الكثير من الشباب ما بين (18) سنة الى (40) سنة، خرجوا من اجل هذا الوطن وقدموا (حياتهم) في سبيل ان يبقى السودان وان يسقط نظام البشير وان تسترد (المدنية).

· فعلوا ذلك بدون حافز او نثرية خروج او طبق محشي.

· قدموا حياتهم من غير مقابل ــ حتى القصاص لهم لم يتحقق. كان كل الذي يعنيهم (السودان) الذي لم يبخلوا عليه بشيء.

· تركوا مقاعد الدراسة وتخلوا عن احلامهم الخاصة ومستقبلهم الاخضر ودفعوا حياتهم مقابل ان يبقى الوطن.

· بعضهم جاء من الخارج وتركوا جامعاتهم في اوروبا من اجل الالتحاق بالمعتصمين في محيط القيادة العامة.

· فعلوا ذلك بدون (وصل امانة).. لم يوعدوا بوظيفة او بمنصب مرموق .. بل تخلوا عن كل ما يمتلكونه – شبابهم وعمرهم ومستقبلهم ليعيش غيرهم في هذا الوطن حياةً كريمةً.

· لماذا لا يتعلم المسؤولون من هذه النماذج والدروس التى قدمت لهم ولم يستوعبها احد؟

· نحن لا نريد منكم ان تقدموا (حياتكم) كما فعل شباب عزل خرجوا في احتجاجات سلمية من أجل الحرية والسلام والعدالة.

· لا نريد منكم أن تتخلوا عن حقوقكم وعن معاشكم بعد ان وصلتم لسن المعاش الاجباري وأكملتم دوركم في الحياة.

· نحن لا نريد منكم غير ان تتخلوا عن (الكراسي) التى تجلسون عليها ــ لا نقول تتنازلون لأنكم لا تمتلكونها وهي ليس حقاً لكم حتى تتنازلوا عنها.

· السودان الآن استقراره وأمنه وتطوره وتقدمه وازدهاره مرتبط بان ترحلوا.

· لا نريد منكم غير (الرحيل).

· اغربوا من حياتنا حتى تشرق شمس السودان.

(2)

· نجح الفلول في ما خططوا له، فهم قد رتبوا لهذا الوضع الذي نحن فيه الآن.

· الفوضى والريبة والترقب والانتظار.

· الاستعراض العسكري والاشتباك المرتقب.

· التوجس والظنون.

· يظنون ان عودتهم سوف تكون متاحة عن هذا الطريق ــ الخراب جزء من سيناريو العودة.

· هم يدركون أن عودتهم غير ممكنة إلا في حالة اللادولة واللاوطن، وللأسف الشديد السلطات والحكومة الحالية تساعدهم على ذلك.

· الحكومة السودانية متورطة في سيناريو عودة الكيزان.

· وأزلام النظام يعيثون في الارض فساداً.. يغلقون الطرق ويعلنون بين الفينة والأخرى عن تكوين جيش جديد.

· الحكومة تلاحق الشعب والمواطنين الذي يخرجون في مواكب (سلمية) وتترك الكتل والجماعات والكيانات التى تعلن على الملأ عن تكوين جيش جديد والإعلان عن مدرعات ومليشيات خاصة.

(3)

· الجيش وقوات الدعم السريع كانا في السلطة.. خروج احدهما من الحكومة يعني أن هنالك قوة عسكرية كبيرة سوف تكون في المعارضة.

· المعارضة (المدنية) والاحتجاجات (السلمية) سوف تتحول الى معارضة (عسكرية)، والاحتجاجات (السلمية) سوف تكون عبارة عن (حروب).

· سوف يظهر نيل جديد في السودان ان حدث اشتباك.. الى جانب النيل الابيض والنيل الازرق سوف يكون هنالك النيل الاحمر.

· لا تشعلوا نار الفتنة بين الجيش وقوات الدعم السريع.. الفلول يسعون لذلك.

· لا تحققوا للنظام البائد اهدافه في اشتباك الجيش والدعم السريع.

· لا تعطوا فرصة لغير العقلاء في هذا التوقيت الصعب.

· الذين يشعلون نار الفتنة عليهم أن يعلموا انهم اول من سيدفع ثمن ذلك.

· إذا حدثت فوضى فإن الفلول هم أكبر المتضررين منها.. هم يحسبون غير ذلك.

· حتى الفوضى والحرب لن تعيدا النظام البائد، والدليل على ذلك ان النظام البائد يبعد في كل يوم عن السلطة.

· لا الاوضاع الاقتصادية الصعبة ولا النزاعات القبلية التى اشعلوها ولا اغلاق الطرق القومية ولا تكوين الجيوش تجعل الشعب يحن للنظام البائد.

· الشعب السوداني في كل كارثة تحدث يلعن النظام البائد.

· عليكم ان تعلموا ان فساد النظام البائد بعد سقوطه تضاعف.

(4)

· بغم.

· لكن مع كل هذه المخاطر والمهددات سوف تنتصر الثورة بإذن الله، وسوف تحقق ثورة ديسمبر المجيدة اهدافها التى تفجرت من اجلها.

· سوف يأتي الصباح ونصلي الفجر حاضراً في بلاط السلطة المدنية.

· ليس أمامنا غير العبور.

· وكل الطرق تؤدي إلى (المدنية).

صحيفة الانتباهة