محمد عبد الماجد.. مروي سودانية!





(1)

 لا اخشى على مروي التى غنى لها عبدالكريم الكابلي (فيك يا مروي شفت كل جديد) .. من الجيش ولا من الدعم السريع، اخشى على مروي من (الفلول) الذين يشعلون في نار الفتنة حتى تقع الحرب.

 واخشى على مروي من مصر.

 الجديد في مروي اصبح وصول مليشيات وكتائب عسكرية من جهات مختلفة الى محيط المدينة.

(2)

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 الغريب في الامر ان بيان الجيش رفض تحرك قوات الدعم السريع نحو مدينة مروي واعتبر ان في ذلك التحرك مهدد أمني للمنطقة كلها.. وهذا امر يمكن ان يكون مقبولاً ومنطقياً .. لكن بنفس اللهجة التى رفض فيها الجيش تواجد قوات الدعم السريع في مدينة مروي يجب ان يرفض تواجد الجيش المصري ومدرعاته في مروي وفي مطار المدينة تحديدا.ً

 المهدد الأمني يمثله تواجد الجيش المصري في مدينة مروي.

 نخشى ان يأتي يوم ونكتفي بمقولة (مروي سودانية) كما نفعل ذلك مع (حلايب) التى نعتبرها فلذة من فلذات كبد السودان والتى لا يمكن التنازل عنها.

 إلّا مروي.

(3)

 التحرك العسكري لإشعال الحرب في مروي وفي السودان بصورة عامة يقف وراءه الفلول والنظام البائد ، لماذا تدعم الحكومة المصرية هذا الاتجاه وتقدم فرصة من ذهب لإخوان السودان.

 لماذا تمكن الحكومة المصرية (الاخوان) من الجيش السوداني ليحدث اشتباك بين ابناء الوطن الواحد وفي الاراضي السودانية؟

(4)

 يجب ان يخرج الجيش المصري من مروي حتى لا يحدث اشتباك بين القوات السودانية.

 بدلاً من ان يحرر الجيش وقوات الدعم السريع (حلايب) المحتلة ، هم يتجهون الى الصراع حول مدينة (مروي).

 انتظرناهم يحرروا حلايب .. وجدناهم يوشكون من ان يفقدوا مروي.

 على مصر ان لا تكون سبباً في هذه الفتنة .. والسودان يقدم الغالي والنفيس ويضحي بأرضه وشعبه من اجل مصر.

 اذا كان للفلول مصلحة في ذلك فما هي مصلحة مصر؟

(4)

 مروي مدينة اثرية وهي منطقة تحتشد بالأهرامات .. لماذا يريدون ان يطمسوا هذا التاريخ ؟

 حدوث صراع عسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع يعني طمس اثار تلك المدينة التاريخية.

 فوق هذا فان مدينة مروي تعتبر اكثر مدينة في السودان تزخر بالشعراء والفنانين .. التعامل مع اهالي هذه المدينة بالرصاص والمليشيات يعني اننا نحول (الزول الوسيم في طبعه دائماً هادي) الى حطام.

 كيف يكون حال (طيف) محمد سعيد دفع الله اذا وقعت الحرب وما هو مصير (نورا) حميد؟

 من الشمال غنى حميد (سوقني معاك يا حمام) وانتم تسوقون الى مروي المدرعات والمليشيات والكتائب.

(5)

 بغم

 مروي خط احمر.

 وكل الطرق تؤدي الى (المدنية).

صحيفة الانتباهة