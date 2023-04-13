



الجيش عقيدته هي حماية الوطن والدين .. والجيش لا يقبل مطلقاً بتواجد قوى عسكرية ترفض التعليمات .. وتريد إخضاع قيادته .

البرهان هو من يسبب الأزمات داخل الجيش .. والجيش لن يصبر عليه أكثر من ذلك .. فعليه أن يختار إما هو قائداً للجيش ورئيساً للدولة السودانية .. او هو تابع او صديق لحميدتي او بينهم مصالح شخصية غير معلومة .

الجيش حيدوس حميدتي وأخوه وكل من يقف معهم من قوات الدعم السريع .. والخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه قادة الدعم السريع .. أنهم استفزوا الجيش أمام شعبه .

الجيش جيش السودان … والدعم السريع قوة مختطفة من عائلة دقلو

محمد السر مساعد