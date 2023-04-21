فيديو: مايحدث في السودان اليوم يتجاوز دعم الفريق البرهان





• مايحدث في السودان اليوم يتجاوز دعم الفريق البرهان ..

• الشعب السوداني يصطف خلف قواته المسلحة لحسم التمرد العسكري عليها وكسر شوكة المغامرين تحت دعاوي التحول الديمقراطي ..

• الشعب السوداني أمام لحظة تاريخية فارقة .. أن يقف خلف قواته المسلحة حتي تتجاوز هذه الأزمة الطارئة وتعود أكثر قدرة علي أداء واجبها في حماية أرض السودان وعرض حرائره بطول السودان وعرضه ..

• ليس أمام الشعب السوداني الواعي بكيد المؤامرة عليه ، ليس أمامه سبيل غير الاستماتة في خندق الجيش حتي آخر رصاصة في صدور الأعداء ..

• ولهذا كله فإن واجب اللحظة أن يقف شرفاء الأمة السودانية مع جيشهم الوطني ضد أدعياء الفضيلة والديمقراطية وسماسرة وتجار الحروب ..

عبد الماجد عبد الحميد