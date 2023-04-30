السودان الآمن الموحد.. صمام الأمن والسلم الدولي





السودان. طول ساحله البحري أكثر من “1370 ميلا” بحريا وهو ما يجعله واحدا من أطول السواحل البحرية في العالم.. السودان.. ينتج 80 بالمائة من إنتاج العالم من الصمغ العربي عالي الجودة.. السودان.. واحد من أكبر الدول ثروة حيوانية “130 مليون” رأس من الماشية.. السودان.. من أكبر الدول الزراعية “175 مليون فدان” صالحة للزراعة.. السودان.. ” 95 – 100 طن سنوياً من الذهب”.. السودان.. يملك احتياطي من النفط المؤكد “6.8 مليار برميل” ،محتلا الرقم 20 في العالم.. السودان.. السودان.. السودان..

ما الذي يحدث اذا إنهارت هذه الدولة الغنية، ذات الموقع المتفرد؟

إنهيارها يعني:

*توقف الملاحة الدولية على البحر الأحمر بانتشار العصابات على ساحله وقراصنة السفن على مياهه وتصارع الدول لتجد كل واحدة موطئ قدم ومنفذ فيه.

*سيصير السودان المنهار معبرا لتجارة البشر والمخدرات والجرائم العابرة والهجرة غير الشرعية لأوروبا وأمريكا وكافة العالم.

*سيكون بؤرة للارهابيين والجماعات المتطرفة التي تهدد السلم الدولي.

*ستتوقف كثيرا من الشركات الإقليمية والدولية عن العمل وهي التي تعتمد على الخام السوداني كالذهب ومعادن أخرى والصمغ العربي وغيرها من الخامات الزراعية.

إنهيار السودان الدولة يعني التأثير السلبي المباشر على السلم والاقتصاد الدولي.

ليس من العقل دعم مليشيا متمردة،تكرس لنفوذ أسرة وقبيلة واحدة وعقيدتها القتالية قوامها حرب العصابات لأجل المال، والتي يمكن عبرها، أن يتم تنفيذ ما ذكر أعلاه من مهددات وليس من العقل التعامل معها، بندية مع الدولة السودانية القائمة،كأنها دولة داخل دولة.

قوة وتماسك الجيش السوداني ومؤسسات الدولة.. يعني تماسك ووحدة الدولة السودانية.. يعني صمام أمان للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

محمد بشير عبادي