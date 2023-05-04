ياسر العطا.. ما نجح فيه وهو برتبة نقيب لن يعجزه وهو برتبة فريق





١. في أوائل تسعينيات القرن الماضي كانت ثمة محاولة قوية من قبل الحركة الشعبية لإسقاط مدينة جوبا.

٢. كان التخطيط محكماً وكذلك التنفيذ على الصعيد العسكري وبتعاون مجموعات من المدنيين.

٣. كادت المدينة أن تسقط.

٤. يومئذٍ سطع اسم النقيب حينها ياسر العطا كواحد من أبطال دحر تلك المحاولة ومن بعد تمشيط جوبا وما حولها.

٥. ظني أن ما نجح فيه وهو برتبة نقيب لن يعجزه وهو برتبة فريق.

# الوطن ينتصر.

#المليشيا تندحر.

#الجيش منصور.

عصمت محمود أحمد