الوالي واللجنة الأمنية بالنيل الأبيض يعزون أسرة الشهيد عثمان مكاوي





أدى الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف وأعضاء اللجنة الأمنية بالولاية بالحلة ظهر أمس الجديدة بكوستي واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن والقوات المسلحة الرقيب اول مظلي عثمان مكاوي الذي استشهد في الحرب الدائرة بالخرطوم بين القوات المسلحة ومليشا الدعم السريع المتمردة. وقال والي النيل الأبيض إننا ظللنا نتابع الشهيد منذ بداية الحرب عبر وسائل التواصل الإجتماعي وهو مرابط ويشحذ الهمم وسط زملائه ويمني نفسه بالشهادة والنصر للقوات المسلحة. وأضاف الوالي أنه نال شرف الشهادة وأن النصر آت لا محالة في القريب العاجل، مشيراً إلى أنهم جاءوا لأداء واجب العزاء تعبيراً عن حب أهل السودان لعثمان. وأكد والي النيل الأبيض ثقتهم التامة في القوات المسلحة في تحقيق الإنتصار وحفظ أمن البلاد. فيما عبر ممثل أسرة الشهيد عن شكره وتقديره لحكومة الولاية وأجهزتها الأمنية في مواساة الأسرة في شهيد الوطن، مضيفاً أن الشهيد عثمان هو إمتداد لشهداء القوات المسلحة وأنهم جاهزون للذود عن حمى الوطن.

وكاله سونا