وزير الزراعة : موقف الامن الغذائي مطمئن





قطع وزير الزراعة والغابات السوداني ابوبكر عمر البشرى،بأن وضع الأمن الغذائي مطمئن بتوفر مخزون جيد من الحبوب، وأشار إلى أن الزراعة تمثل المخرج الحقيقي للبلاد من كافة الأزمات.

ودعا البشري، في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بكسلا، ضمن برنامج زيارة الوزير للتنوير حول إنطلاقة الموسم الزراعي الصيفي للعام “2023-2024” ، دعا إلى تحمل المسئولية كاملة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، مشيراً إلى أن العلاقة بين الوزارة والمزارعين كبيرة ويعول على المزارعين بصورة أساسية اتحقيق الإنتاج الزراعي.

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