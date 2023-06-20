ما يستفاد من ذُل عزت؟ (وَلا يحيق المكر السيء إلا بأهله)





في منظر يندى له جبين كل وطني شريف، رأينا المستشار السياسي لقائد مليشيا الجنجويد، السامري، يوسف عزت والذي كان يدل قمه بعبادة عجل قائده، واتباع العصبية العمياء ، ليجعلهم كلهم مجرمين وسافكي دماء ومغتصبين، حتى وقعوا في المحظور، رأيناه وهو يتسكع في جوبا وفي عنتيبي وفي جيبوتي وفي جنيفا وغيرها، يتملق الأطراف الاخرى من أعداء الله والوطن ، ورأينا ذُّله وطرده من منابر وتجمعات السودانيين الشرفاء هنا وهناك.

ورأينا في عيون عزت ، دهشة الذل والخنا والعار الذي جرّه على نفسه ووطنه وقومه الجنجويد ، بعد أن فوجيء عزت بإنقلاب كثيرٌ من الجاليات والوجوه التي كانت تصفق له في الخارج ، حتى قُبيل ١٥ أبريل ٢٠٢٣م ، وتحرضه على بدء القتال اللعين على السودان وجيشه وأهله ، وفق ما خطط له أؤلئك الخائنين، والآن يدرك يوسف ( وشتان ما بين يوسف الخائن ويوسف المخون) فقد أنزل الله الأول بخيانة العظمى منازل الخائنين ومواطن الصِغار، ورفع الله يوسف الصديق منازل العلو والصديقين، وسيدرك يوسفنا هذا ، الآن مدى مكر ولؤم الرؤساء و المنظمات التي زارهم من قبل وكانت تمسح له جوخه وجوخ فرعونه الكبير ، ولم يك يدري أنهم سينقلبون عليه ايضا، ويخذلونه الآن الذل والهوان يقطر من اوداجه، ويلقونه كالحديد البارد.

لم يك يعرف يوسفنا ذلك ولسبب بسيط ، أن رعونته وجهله ، لم يسعفناه أنه كان يقوم بأكبر الجرائم وأعظمها ذنبا وأوردها للهلاك في الدنيا ةالآخرة ، وأن الضلال الذي كان يضله هامان لفرعون ، انما يحيق بأهله أولا ، ولم يك يعرف أنه يحمل وزره ووزر القادة الذين أضلهم ، حتى انقلبوا على وطنهم وأهلهم وقادتهم ، ومثل هذا بالطبع حقيق ألا يدرك أنه قد تم الإستفادة منه ومن الدعم السريع وبقية جيش التتار في مرحلة معينة، وقد حُرق كرته وكرت فراعنته الآن ، وحري الأ يعرف ألا نفع منه الآن لمشروع عملاء الداخل والخارج ، ولسبب آخر يفوت على مثل هؤلاء الجهلاء ، وهو أنه ودعمه السريع كانوا من قبلُ يمثلون تاريخيا، المغضوب عليهم لدى نفس العملاء والعالمين، وأن العملاء لا يرحمون ولا ينسون التاريخ وأن ما تم استحماره له كان مجرد تصفية حسابات.

(٢)

فما يستفاد من ذل عزّت:-

١- أن الخيانة والمكر يرتد على وجه صاحبه صِغارا وذلا وهوان ، ومكر من الله أعظم ، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ( والقادم أعظم).

٢- أن العملاء ( مجموعة العلمانيين والذين انخدعوا بسراب المدنية والحداثة والديمقراطية والتطور وصغقوا لهم في الشوارع وترسوها ومن خرج فيهم بزينة فرعون وقلة عقله من مثيلي الجنس ) لم يعلم عزت ، أن هؤلاء لا خَلاق لهم أيضا، وأنهم قد مكروا قبله وتنكروا على عهودهم مع الله ، ومع وطنهم وقومهم وباعوا دينهم وقيمهم بثمن بخس، فماذا يمثل عزت وحرق كرت عزت ، وماذا تمثل قيادة مليشيا لها تاريخ مرير معهم ومع حركاتهم المسلحة ” لتحرير السودان “شمال”؟

٣- يستفاد من ذلك أن مرحلة استخدام عزت ودعمه السريع لأداء دور معين في مرحلة معينة من الخط البياني الزمني والتدميري قد انتهى بعد أن تم تدمير أغلب قوته وبعد أن تمت إهانة الشعب وترويعه وتهجيره، وبعد أن خدع الجيش وتمت مباغتته بهذه الحرب اللعينة ، وكل ذلك لأجل لي سواعد الجميع وإجبارهم على الجلوس مرة أخرى ، لمواصلة مشروع العملاء، ( الصهيو- علماني – ماركسي) والذي تم تزيينه ( بالمدني، والديمقراطية) والحرية ، والسلام والعدالة، التي عرفها الشعب وأنكوى بنيرانها كل الوطن وجيشه ( وحتى المغفلين من الذين اتَبَعوا)، بعد أن تبرأ الذين أتُبِعوا منهم وباعوا جمل السودان بما

ويستفاد من ذلك أن المرحلة القادمة سيحاول العملاء والمأجورون وأعداء الخارج أن يجيروها لصالح مشروعهم بعد أن لووا فيها سواعد الشعب والوطن وجيشه، أن يرجعوا الحال لمربع ما قبل ١٥ ابريل، وهذا دونه خرط القتاد من شعب ذاق مرارات ما يفعلون وعرف مكرهم وتخطيطهم وعرف لؤمهم وما يسيطرون.

الرفيع بشير الشفيع

٢٠ يونيو ٢٠٢٣م