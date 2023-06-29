ما هي اكبر اخطاء الدعم السريع في السودان ؟





اكبر اخطاء مليشيا الدعم السريع انها استعدت الحاضنة الاجتماعية ونقلت معركتها من الجيش الي الشعب، من منا لم يفقد ارواح عزيزة فى الاحياء وارتكازات الدعامة، نهب السيارات والاموال واحتلال البيوت والاغتصاب جرائم اكتوى منها كل المواطنين بلا استثناء،

السودانيون حاق بهم ظلم كبير فقدوا منازلهم واموالهم وحصاد سنواتهم شقائهم وباتوا محتاجين لحمل السلاح حماية لانفسهم واعراضهم ومقدراتهم ، لذلك اتوقع نجاحا كبيرا لدعوة الفريق اول عبدالفتاح البرهان لشباب السودان بحمل السلاح دفاعا عن الارض والعرض.

عادل حامد دقلو (شقيق حميدتي) معترض على تحليلي بان دعوة الفريق اول البرهان لاستنفار الشعب ستنجح لانو ببساطة الدعم السريع خسر الحاضنة الاجتماعية واخطا حينما نقل المعركة الى بيوت المواطنين والاحياء ونهب وقتل وسرق واغتصب،

وبات لزاما على المواطنين من اسناد مسلح يتمثل فى الجيش وحمل السلاح لحمايه نفسه وماله وعرضه..

انت ياعادل عاوز المواطنين يقعدو كدة ينتظروا ناسكم مكتفين يدينهم وسط كل هذا التنكيل والارهاب والنهب الحاصل دة..

ياخي بالغت..

محمد عبدالقادر

