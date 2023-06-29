فتوى: يكثر السؤال عن أضحية الذين غادروا الخرطوم ويشق عليهم أن يضحوا

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يكثر السؤال عن أضحية الذين غادروا الخرطوم ويشق عليهم أن يضحوا.

وعن من لا رغبة له في هذه الظروف أن يضحي.

الأضحية يا كرام سنة مؤكدة عند أكثر العلماء، فلو تركها موسر غني لم يكن آثماً.

فمن ضحى من رجل أو امرأة أو متزوج أو أعزب، فقد أحسن، ومَن لم يضح فلا حرج عليه، وقد ضحى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن كان يفعلها دائما ولم يجد لها مالاً هذا العام أُثيب عليها كما لو فعلها، دلت السنة النبوية على ذلك.

مهران ماهر عثمان