خوفا من كفيلها الكويتي .. فلبينية ترمي مولودها من نافذة المنزل





أقدمت عاملة منزلية فلبينية على قتل مولودها بعد رميه من الطابق الثاني بمنزل تعمل به في الكويت، خوفا من اكتشاف كفيلها أمرها، حسب وسائل إعلام محلية.

الخميس، خرج الكفيل الكويتي وزوجته من المنزل لقضاء بعض الحاجات، وعند عودتهما سمعا صوت “بكاء طفل” مصدره غرفة العاملة بالطابق الثاني للمنزل. وأغلقت العاملة الفلبينية “باب غرفتها” وفتح الزوجان الباب عنوة وشاهدا الخادمة تبكي وعليها آثار دم والنافذة مفتوحة، حسب ما ذكره مصدر أمني لصحيفة “الرأي” الكويتية. وعندما طل الكفيل من النافذة شاهد “مولودا مرميا” في حوش المنزل، ليتم إبلاغ الأمن والإسعاف، حيث تم نقل العاملة الفلبينية إلى المستشفى، بينما فارق المولود الحياة.

وفتحت الجهات الكويتية المختصة تحقيقا بخصوص الواقعة. ويربط نظام الكفالة الكويتي تأشيرات العاملات والعمال الوافدين بأصحاب عملهم، ويمنع العاملات والعمال من مغادرة وظائفهم أو تغييرها من دون موافقة أصحاب العمل، وفقا لوكالة “فرانس برس”. وواجهت الكويت في السابق انتقادات بشأن نظام الكفالة للعمال الأجانب الذي تم تشبيهه بـ”نوع من العبودية”، حسب “فرانس برس”.

“الحرة”