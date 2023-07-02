



قال تعالى: ( إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ). صدق الله العظيم

كان رهان المليشيا المتمردة من اول يوم في الحرب هي هزيمة الجيش من الداخل وعملت لذلك والخطاب الأول لقائد المليشيا كان واضح وهو محاولة استمالت جزء من الجيش لحدوث الانقسام الداخلي ومن بعدها هزيمة الجيش واكيد كان ح يدي الناس البنضمو ليهو ديل امتيازات أوليه وبعداك قدام ح يتخلص منهم بعد ما يعرفو انو غرضو الأساسي إقامة مملكة دقلو وجعل قوات الدعم السريع هي الجيش الأساسي

اي انه كان سوف يتم دمج المتبقي من الجيش داخل الدعم السريع وطبعا بي حجة نضافة الجيش من الكيزان كان ح يتخلص من معظم الجيش ولو رجعت لي الخطاب بتلقاهو دس السم في العسل قال اسي نحن المفتش العام معانا ، لم يذكر انه أسير لديهم بل بالعكس قال معانا عشان يعتبر انضمام ليهم

وقال بيدعو الشرفاء انو ينضموا ليهو دا كلو عشان يحدث انقسام في الجيش ، ممكن تلقى مرتزق جيعان بايع لي نفسو ينضم ليك لكن مستحيل يحدث الانقسام الانت راجيهو دا ، وكذلك اجتهدوا في نشر الشائعات بأن هنالك طابور في الجيش لزعزعة الصف الداخلي هل دا معناها لا يوجد طابور اكيد لا . اصلا الخيانه ما ح تقيف وضعاف النفوس في كل المجتمعات موجودين والجيش عندو وحدات متخصصه مهمتها كشف الخائنين ديل والتعامل معهم .

الجيش الان يقاتل على قلب رجل واحد لانو عارف حجم التأمر الحاصل على البلد عموما وعلى الجيش خصوصا . وخير مثال مجموعة بكراوي والذي استشهد منها العقيد مامون عبدالقادر والرائد عبدالباقي وغيرهم ، معظم الناس سمعت بي انقلاب مجموعة بكراوي هل تعلم انهم كانوا في المعتقل من تاريخ انقلابهم وحتى لحظة بداية الحرب ومن هنالك لو كان مشو بيوتهم ما كان في زول بيلومهم لكنهم قررو القتال والدفاع عن البلد وعن الجيش في معركة الكرامة تحت نفس القيادة التي اعتقلتهم طوال هذه الفترة ومنهم من استشهد ومنهم من ينتظر ولسان حالهم يقول البربطنا بيهو الجيش لا منصب ولا مكتب ولا مرتب عشق جوانا اتركب.

نحن الآن داخل حرب فرضت علينا وفي أوجه الحرب يوجد تقدم وهجوم كما يوجد انسحاب ودفاع ، وفي داخلها يوجد كسب معركه وخسارة أخرى ويوجد شهداء وجرحى واسرى ، هل الفوز في معركه او معركتين يعني النصر في الحرب اكيد لا وكذلك خسارة معركه او معركتين لا تعني الهزيمه .

نحن على يقين ان كل سوداني غيور على بلده الان يتمنى النصر للجيش ويؤلمه ان يراه مهزوما كما أن كل جياشي غيور على بلده يؤلمه ان يرى شعبه مشردا ومذلولا وممتلكاته وعرضه تنتهك ، ولكنها شدة وتزول ان شاء الله وان النصر قادم بإذن الله وان مع العسر يسرا ، كما أنه لا يوجد جيش قوى بدون دعم شعبه ولا يوجد شعب عزيز بدون حماية جيشه ، شكرا لكل من يدعم الجيش الان بكلمة شكرا لكل من خرج وهتف جيشا واحد شعبا واحد ،

كما اقول للذين يخرجهم كل انتصار للدعم السريع ويزعمون انهم يقفون في الحياد ان حيادكم مفضوح وان كلامكم وتخزيلكم لن يكسر عزيمتنا وان رهانكم سوف يخيب وان هذه المعركه محسومه للجيش السوداني وان حكم الدقلوقراطية لن يقام في السودان ونحن أحياء وايادينا قادرة على حمل السلاح .

ما كان مكتوباً بلا شك سنلقاه

لا شئ يمنعه فالله امضاه

جفت بذا صحف من قبل نشأتنا

ما بالنا نرغب الاتي ونخشاه

يا خايف من غد والامس يحزنه

يكفيك خوفا وحزنا ربك الله

#جيش_قوقو

Hamid Osman