السودان سينتصر في معركة الكرامة الوطنية بإذن الله





بإذن الله سينتصر السودان في معركة الكرامة الوطنية، ورغم الثمن الكبير الذي دُفع إلا أن أقدار الله شاءت أن نمر بهذه المعركة التي تحمل دلالات كبيرة وتاريخية، نمر بها ونعبرها منتصرين نحو عهد لأمة سودانية مُتيقظة ومُتماسكة ولا تُساوم في الوطن. هي معركة فُرضت علينا ولكنها درجٌ عظيمٌ كذلك نحو عزة هذه البلاد وكرامتها.

إن اليقظة الشاملة التي اعترت نفوس أبناء هذه البلاد هي أمرٌ يُسعد كل وطني غيور ويملأ قلبه بالحماس والأمل في الغد، ويغيظ كل عميل خائن تابع للمشروع غير الوطني، ونحن نثق بقواتنا المسلحة السودانية ونثق قبل كل شيء بالله سبحانه وتعالى، وندرك أن المعركة كبيرة وشاملة ضد مشروع غير وطني يعمل من أجل تفكيك البلاد.

بهذه المعاني وبهذا الأمل الكبير يندفع جميع السودانيين رجالا ونساء، شيبا وشباب لنصرة الجيش والوطن، فقد أثبت التاريخ أن المشروع غير الوطني مهما فعل ومهما أخذ من أسباب القوة إلا أنه مهزوم ومتراجع، ولن يجد له تربة ينمو عليها هنا في السودان.

ارفع رأسك فأنت سوداني، وهذا الجيش العظيم جيشك، وبإذن الله سيأتي ذلك اليوم الذي تتكشف فيه كل قصص البطولة التي سطرها جنودنا الأبطال.

والله أكبر والعزة للسودان

#جيش_واحد_شعب_واحد

هشام عثمان الشواني

